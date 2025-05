Faenza Eco-logica:: "Inquinamento zona Nord, residenti scrivono all’Ausl"

"Come Faenza Eco-logica rilanciamo l’allarme sull’annoso inquinamento nella zona Nord di Faenza, da troppo tempo dimenticato dalle istituzioni e dalla politica (sia di maggioranza sia di opposizione)". Il gruppo sposa la protesta dei residenti. "I residenti – scrivono – ormai sono abituati a vivere tra polvere e odori nauseabondi. Eppure, vincendo la rassegnazione e l’indifferenza istituzionale, alcune famiglie che vivono nella zona tra l’autostrada e una nota centrale a biomassa, hanno una settimana fa scritto alla Ausl lamentando ’odori nauseabondi, bruciore alla gola, difficoltà respiratorie e cardiache, disturbi al sonno, sensazione di secchezza salivare, mal di testa specialmente nelle ore serali e notturne e nei fine settimana’. Non da un giorno, ma da vari mesi".

Continua la nota: "I residenti chiedono ’un intervento da parte delle istituzioni per certificare la situazione in essere, anche al fine di individuare le cause di emissione ed eventualmente adire le vie legali nei confronti dei responsabili, oltre a una cessazione immediata di detti fenomeni. Come Faenza Eco-logica appoggiamo queste famiglie e diamo loro la massima solidarietà. Nessuno merita di vivere in luoghi insalubri".