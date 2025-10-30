Faenza Ecologica: "Errori nella relazione ambientale del Crossodromo"

Per l’associazione Faenza Ecologica "ci sono errori colossali nella relazione ambientale del Park 04 Monte Coralli". In una nota inviata ieri l’associazione ha fatto presente che il gestore "ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale a crossodromo inaugurato". Secondo quanto affermato dall’associazione "Il crossodromo 04 Park ha bisogno dello screening via in quanto, come si legge nel sito regionale, rientra nei progetti che comportano modifiche o estensioni di progetti, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, come piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore. Se poi la ’Via’ risultasse negativa, per legge bisognerebbe ripristinare lo stato dei luoghi". Come stabilito dalle normative tuttavia, la valutazione postuma ai lavori è consentita. L’associazione però si chiede: "Perchè nessuno ha vigilato e risposto alle nostre richieste? Siamo sconcertati da quanto accaduto. Diffidiamo Dovizioso, l’amministrazione comunale, e Fmi dal procedere a gare e allenamenti, nonché ad ogni altro lavoro o cantiere nel sito, fino alla fine dell’iter della verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale".