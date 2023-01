Faenza, nuova linea del Green-go bus fra il Borgo e il centro

Greengo: il bus elettrico gratuito a Faenza

Faenza (Ravenna), 14 gennaio 2023 - Rivoluzione per il trasporto pubblico a Faenza: dal primo marzo sarà infatti attiva una linea di bus elettrici gratuiti anche sulla tratta che collega il Borgo al centro storico, attraverso via Fornarina, via Forlivese e corso Europa.

La linea B del Green-Go Bus, che oggi congiunge le piazze con il centro commerciale La Filanda, migrerà verso il Borgo, con l'obiettivo di alleggerire il traffico in una parte di città oggi spesso congestionata: sono previsti bus ogni venti minuti in partenza dal parcheggio del centro commerciale Borgo, in tre diverse fasce orarie dal lunedì al sabato – dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 17 alle 19.30.

Il tragitto durerà dieci minuti, e le fermate saranno tre: in via Fornarina nei pressi dei campi sportivi e del centro sociale, in via Forlivese in corrispondenza dell'istituto comprensivo Carchidio-Strocchi, e in corso Europa nelle vicinanze della chiesa di Sant'Antonio.

Il capolinea sarà via Barilotti, a fianco del Duomo. I bus da qui torneranno in Borgo proseguendo per via Marco da Faenza e corso Saffi.

L'obiettivo è replicare il successo del Green-Go Bus attivo da dieci anni fra piazzale Pancrazi e la piazza, che ogni anno muove circa 80mila viaggiatori. Sul tracciato dell'attuale linea B, fra il centro e La Filanda, rimarrà attiva la linea 2 di Start Romagna, per la quale il Comune ha promesso un potenziamento.