Faenza, guai a distrarsi. Oggi assalto a Fabriano

Mai fidarsi delle apparenze. La Tema Sinergie, prima in classifica a punteggio pieno, farà visita alle 18 alla Ristopro Fabriano, squadra ferita e in cerca di riscatto dopo le due sconfitte consecutive in altrettante gare. Gli zero punti in classifica non devono trarre in inganno, perché il PalaChemiba di Cerreto d’Esi (che sostituisce da qualche anno il PalaGuerrieri, al centro di un lungo restyling) è uno dei campi più difficili da espugnare di tutta la serie B Nazionale ed infatti i Raggisolaris non ci hanno mai vinto.

Attenzione anche a non sottovalutare il lettone Silke-Zunda, autore di soli 6 punti complessivi in campionato che si può accendere da un momento all’altro, e che può diventare il terzo marcatore dei marchigiani dopo Centanni e Dri, i migliori realizzatori dei marchigiani rispettivamente con 13.5 e 11.5 punti di media. Di sicuro Fabriano sta attraversando un momento difficile, dovuto anche ai tanti cambiamenti nel roster avvenuti in estate, ma all’esordio ha perso in casa di pochi punti con Latina, pretendente alle prime posizioni, per poi crollare sotto un -19 a Imola con la Virtus.

"Fondamentale sarà mantenere alta la concentrazione dopo le due vittorie consecutive – spiega coach Lorenzo Pansa – perché sono arrivate nei minuti finali e quindi quelle partite le avremmo anche potute perdere, ma soprattutto il nostro percorso di crescita è ancora lungo e dobbiamo continuare a lavorare con grande intensità, correggendo gli errori commessi. Fabriano ha da sempre raccolto il maggior numero di vittorie in casa e vorrà riscattare le due sconfitte consecutive avendo grandi motivazioni e dunque dovremo essere sempre molto lucidi. Centanni, Dri e Silke-Zunda, sono ottimi realizzatori da limitare, e bisognerà stare anche attenti all’atletismo dei playmaker e dei lunghi Diarra e Vavoli".

Per Pansa non sarà una gara come tutte le altre, perché nella stagione 2020/21 ha portato Fabriano in serie A2, vedendo terminata poi la sua avventura dopo qualche giornata del campionato successivo, dove aveva nel roster Santiangeli.

"Sono molto legato a Fabriano dove ho vissuto due stagioni differenti: la prima, molto positiva, chiusasi con la vittoria del campionato, mentre la seconda è stata difficile anche a causa del mancato utilizzo del PalaGuerrieri. Avendo sempre allenato in A2 dopo quella esperienza, sarà la prima volta che ritroverò Fabriano da avversario e sicuramente ci sarà emozione, ma alla palla due penserò soltanto alla partita".

Luca Del Favero