Faenza Half Marathon, si corre. In 820 ai blocchi di partenza

Si sente già rumore di scarpette da corsa lungo le strade della città, pronta ad accogliere domenica la prima edizione della Faenza Half Marathon, organizzata dalla società sportiva Overcome Team. Gli iscritti hanno già toccato quota 820, al giro di boa rispetto ai 1500 attesi al via, calcolando chi parteciperà alla gara vera e propria e chi al percorso non competitivo. La Half Marathon si svilupperà, come suggerisce il nome, lungo un percorso di 21 chilometri e 97 metri – esattamente la metà di una maratona olimpica – lungo i quali verranno attraversati tutti i punti più iconici di Faenza: dopo il via in piazza si attraverseranno il Borgo Durbecco e porta delle Chiavi, per poi virare verso nord e raggiungere di nuovo la parte centrale della città all’altezza del Borgotto; attraversata la parte nord della città il percorso punta poi a sud in direzione della Graziola – luogo di allenamento per molti degli sportivi della città – per poi concedersi un tratto in aperta campagna: il rientro a Faenza è previsto attraverso le Bocche dei Canali, via Firenze e porta Montanara, lo Stradone, il Fontanone e porta Imolese. Un ultimo tratto in rettilineo condurrà gli atleti in piazza del Popolo.

"Sarà una gara veloce – spiegano gli organizzatori – con lunghi rettilinei completamente piatti e strade larghe. L’occasione ideale per provare un ‘personal best’ sulla distanza half marathon. La competizione, inserita nel calendario nazionale della Federazione italiana di atletica leggera, omologata Fidal Bronze categoria A, ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento fisso nel calendario sportivo nazionale". Gli organizzatori hanno di proposito limitato gli iscritti al numero di 820, raggiunto ormai da tempo dopo la campagna di informazione della vigilia. Oltre a tanti atleti del circondario, a Faenza arriveranno runner dalla Lombardia, dalle Marche e da altre regioni d’Italia. Chi volesse ancora essere della partita potrà comunque farlo prendendo parte alla Family Run, un evento non competitivo realizzato in collaborazione con il comitato faentino del Centro sportivo educativo nazionale di Ravenna. "Questa distanza – entrano nelle dettaglio gli organizzatori – permette a chiunque desideri avvicinarsi all’attività fisica di partecipare a un’esperienza di sport, salute e divertimento, insieme a familiari e amici. Il percorso, che si potrà coprire correndo o camminando, parte ed arriva in piazza del Popolo, con i primi sette chilometri condivisi con i partecipanti alla gara competitiva, prima di svoltare a sinistra per viale Baccarini e infine rientrare nel centro storico". Oltre che online, sarà possibile iscriversi alla Family Run fino a sabato (dalle 16 alle 19) e a domenica (dalle 7 alle 9) nella sede della palestra Overcome, nel complesso degli ex Salesiani.

Filippo Donati