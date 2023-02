Faenza, il Comune avvia la ristrutturazione del mercato ambulante in piazza

Al via la ristrutturazione del mercato cittadino di Faenza. Dopo le richieste di interventi strutturali del mercato a causa della "crisi nella qualità dell’offerta" e ad altri fattori, la macchina comunale e gli uffici della Romagna Faentina si sono attivati alla fine dello scorso anno, in seguito alla delibera specifica del consiglio comunale. Sono quindi stati effettuati i primi passaggi burocratici del complesso procedimento di aggiornamento dei regolamenti di mercati, fiere e posteggi nel territorio cittadino che prevedono la pubblicazione della graduatoria degli ambulanti per anzianità, e successivamente l’incontro con gli stessi nella sala del consiglio comunale, per l’attivazione delle procedure di riassegnazione dei posteggi.

Gli incontri con gli ambulanti si terranno a partire dal 28 febbraio nelle sale di Palazzo Manfredi. Le novità in particolare riguarderanno l’accoglienza e la fruibilità dei mercati alimentare e non alimentare con la modifica della dislocazione dei posteggi in Piazza Martiri della Libertà (lato Podestà e zona tra via Marescalchi e Biblioteca, nda) e la riorganizzazione degli spazi nelle immediate vicinanze della Torre dell’Orologio. Un nuovo assetto legato alla differenziazione dei prodotti offerti e una nuova riorganizzazione in macro isole, regole in base alle quali comunque saranno mantenuti i giorni di mercato e le piazze attuali di svolgimento. Nei mesi addietro si era parlato inoltre della questione decoro, dovuta ai rifiuti in un’ottica di raccolta differenziata, e dell’introduzione di procedure digitali per gli ambulanti.

Ancora prima, tra il 2021 e il 2022, i consiglieri di opposizione Penazzi, Zoli e Cavina avevano presentato una mozione legata all’attrattività del centro storco faentino, suggerendo di incentivare la presenza di nuovi ambulanti offrendo ‘occupazioni di suolo pubblico a condizioni agevolate’. Inoltre, nelle ipotesi dei tre consiglieri, era presente la creazione di uno spazio Outlet in cui a rotazione negozi e boutique della città potessero proporre i loro prodotti a prezzi scontati promuovendo quindi le proprie attività. Infine con la stessa modalità, si era parlato anche di un’area dedicata alla ceramica.