Faenza, il fiume Lavori sugli argini Si valutano massi al posto del muretto

Deve ancora essere definito l’aspetto che avrà l’argine di via Renaccio nel punto in cui l’alluvione ha abbattuto il muro di mattoni che proteggeva il quartiere di via Lapi, sommergendo quella parte di città con vari metri d’acqua. "Rialzare l’argine, sistemando al posto del muro crollato un ulteriore strato di terra, purtroppo sarà difficile – spiega l’assessore alla Sicurezza Massimo Bosi, fra coloro che stanno seguendo la questione –. Lo spazio per un innalzamento dell’argine purtroppo non è sufficiente. Dobbiamo capire quale tipo di protezione vada sistemata in quel punto". L’ipotesi di un semplice guardrail a separare la strada dall’argine non convince Palazzo Manfredi. "Una protezione a livello idraulico supplementare rispetto al solo argine è tra le ipotesi al vaglio – prosegue Bosi –. Del resto l’acqua si è già spinta fin lì in occasione dell’alluvione del 16 maggio, e dunque potrebbe farlo nuovamente". In campo c’è l’ipotesi di collocare al posto del muro in mattoni una protezione in massi, in grado di sollevare il livello dell’argine di qualche metro, poggiando su una base di relativamente pochi metri quadrati: "Stiamo mettendo a fuoco la questione con la Regione".

Nel frattempo i resti del muro in mattoni, crollato al suolo in sezioni lunghe anche una decina di metri, sono stati rimossi dai genieri dell’esercito, al lavoro in via Renaccio anche nelle ore notturne. L’intervento dell’esercito era stato auspicato dal Comune già all’indomani dell’alluvione, e considerato quale l’unico capace di risistemare gli argini in tempi tutto sommato brevi. Il primo intervento dei genieri ha avuto luogo a Reda, dove una rottura dell’argine del Lamone aveva provocato l’allagamento di una grossa porzione di campagne. Gli uomini dell’esercito potrebbero rimanere in Romagna anche una volta terminati i lavori sugli argini: a loro potrebbe essere chiesto di mettersi a disposizione pure per la risistemazione del tessuto viario appenninico. Nel frattempo la maggior rottura arginale dell’area urbana – e cioè la voragine che il Lamone ha aperto in via Fratelli Bandiera – è stata riparata dai genieri dell’esercito, che qui hanno interamente ricostruito l’argine per una lunghezza di varie decine di metri. Altri interventi sono stati messi in campo in via Verità – dove un’ulteriore rottura dell’argine è stata ormai sistemata – mentre si sta procedendo a un’analoga operazione in via Orto Bertoni.

Tecnici al lavoro anche in via Ponte Romano, dove l’argine è parso indebolito in corrispondenza di una caditoia: si tratta di lavori che richiederanno ancora quattro o cinque giorni per essere ultimati.

Filippo Donati