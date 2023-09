Faenza, il porta a porta. Tre diverse raccolte firme. La Lega scenderà in piazza

La raccolta differenziata continua a tenere banco a Faenza. Al punto da spingere alcuni esponenti politici locali a organizzare varie raccolte firme. Da fine agosto ne è stata attivata una dalla Lega per spingere amministrazione comunale ed Hera a rivedere il porta a porta, gestito con i bidoncini. "Secondo noi è un sistema fallimentare per Faenza – spiega Roberta Conti –. La città non è mai stata così sporca e il sistema stesso è un disagio per cittadini e operatori". I più scontenti, secondo quanto afferma Conti, sono "soprattutto le persone anziane, i disabili e le famiglie con i bimbi in casa". La raccolta firme, portata avanti finora principalmente il sabato nel banchetto in piazza del Popolo e in un bar di via Saviotti di proprietà della consigliera leghista Cristina Alpi, avrebbe finora prodotto circa un migliaio di adesioni e in virtù di questi numeri si sta facendo sempre più largo l’ipotesi di una manifestazione di protesta. "Scenderemo in piazza a ottobre per fare sentire il nostro disagio e quello di tutti i cittadini" avverte Conti. Non escludono la loro partecipazione, nel caso, anche gli esponenti del Popolo della Famiglia. I militanti locali sono stati impegnati nei banchetti dalla fine di agosto a oggi per raccogliere le firme contro il porta a porta. "Siamo stati i primi – specifica il segretario comunale Alessandro Vitali – e siamo arrivati a 200 sottoscrizioni. Continueremo a raccogliere le firme anche nelle prossime settimane, vorremmo arrivare a 400, per poi depositarle in comune. Se ci sarà una manifestazione a ottobre non escludiamo di aderire a priori. Il tema è molto sentito in città".

Una raccolta firme legata al sistema di raccolta differenziata è stata promossa anche da Potere al Popolo, i cui esponenti da due settimane sono presenti in piazza con un banchetto: "Non siamo contrari alla differenziata – precisa Roberto Gentilini – ma a questo tipo di raccolta differenziata. La raccolta in sé va bene, e il problema non sono neanche i bidoncini, ma ci sono delle modifiche da fare. La nostra è una raccolta firme simbolica, per sottoporre agli amministratori questa problematica. Vorremmo chiedere più giorni di raccolta da parte di Hera e se si potesse ripristinare qualche isola ecologica fuori dal centro non sarebbe male". Potere al Popolo però, non parteciperà ad alcuna manifestazione di piazza promossa da altri partiti: "è escluso", conclude Gentilini.

Damiano Ventura