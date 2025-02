Faenza, imbrattata la sede di Fratelli d’Italia in piazza

Faenza (Ravenna), 13 febbraio 2025 – Vernice nera lanciata contro la sede di Fratelli d’Italia. È successo stanotte a Faenza nella sede del partito che si trova proprio in piazza del Popolo, sotto al loggiato poco lontano dalla torre dell’orologio. Sulla vetrina anche una scritta, grande da spingersi fino al muro, vergata con una bomboletta rossa: “Avevate Al Masri”, in riferimento alla vicenda del libico accusato di crimini di guerra e di torture.

Stamattina gli esponenti locali del partito hanno scoperto con amarezza dell’imbrattamento. “La scorsa notte la sede di Fratelli d’Italia a Faenza è stata oggetto di un vile atto vandalico, perpetrato da ignoti, che hanno imbrattato la vetrina con vernice e scritte – dicono in una nota –. Un gesto che, oltre a costituire una manifestazione di intolleranza, attenta anche alla libertà di espressione e al principio di pluralismo, pilastri fondamentali della nostra democrazia. Questo increscioso episodio evidenzia un comportamento tipico di alcune frange di una certa sinistra, che, pur proclamandosi difensori dei principi democratici e di libertà, finiscono per ricorrere a metodi di intimidazione per contrastare chi non condivide le loro posizioni”.

E a proposito di posizioni politiche, Fratelli d’Italia nella nota aggiunge: “Ci aspettiamo che tutte le forze politiche prendano una netta e ferma posizione di condanna nei confronti di questi atti, ribadendo con forza il principio che: la dialettica politica, per quanto forte, debba sempre svolgersi nel pieno rispetto delle regole democratiche. Fratelli d’Italia continuerà a difendere con determinazione i valori di libertà, democrazia e rispetto anche per visioni politiche diverse dalle nostre, senza mai cedere alla prepotenza di chi tenta di imporre il proprio pensiero attraverso la violenza e la prevaricazione”.