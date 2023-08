’Faenza in Azione’ incontra Ortolani

’Faenza in Azione’ ha incontrato l’assessore all’Ambiente Luca Ortolani. Azione spiega di aver avanzato proposte per risolvere i problemi della differenziata, partendo da una macro area di raccolta che accorpi le attuali zone residenziali a PAP integrale (zone residenziali gialla, marrone e viola) in un’unica area integrata con campane del vetro e della plastica e cassonetti della carta. I rifiuti organici e indifferenziati dovrebbero invece continuare a

essere raccolti a domicilio. In secondo luogo, è fondamentale per Azione Faenza l’introduzione di un nuovo regime tariffario Tarip (Tari puntuale) che permetta di ottenere scontistiche sulle utenze per i nuclei che meglio differenziano". Azione spiega che l’assessore ha condiviso la proposta sulla Tarip, ma non quella sulla riorganizzazione, ragionando su possibili soluzioni ai problemi riscontrati. Azione si dichiara soddisfatta a metà ma esprime fiducia nel dialogo con l’amministrazione.