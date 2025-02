Faenza in casa della capolista Legnano. Ma il macigno infortuni sta diventando pesante

Se la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo, recita un noto detto, e purtroppo la frase fotografa il momento dei Blacks. I faentini, di scena alle 18 in casa della capolista SAE Scientifica Legnano, sono alle prese con gli infortuni dal 19 gennaio e oggi rischiano addirittura di essere ancora più in emergenza delle scorse giornate.

Oltre ai degenti di lungo corso Cavallero e Poletti, alla lista potrebbero aggiungersene altri che in settimana non si sono allenati con regolarità a causa di problemi fisici dovuti all’elevato minutaggio figlio proprio delle assenze. Una vera sfortuna visto che proprio da Legnano inizierà un ciclo di cinque gare in due settimane che sarà importante per i Raggisolaris per difendere l’attuale quarto posto e non mancheranno gli scontri diretti, a cominciare da quello casalingo di mercoledì con Omegna. Come sempre però nessuno in casa faentina vuole piangersi addosso e dunque i ‘superstiti’ daranno il massimo anche per riscattare la sconfitta dello scorso 5 gennaio al PalaCattani dove Legnano vinse 79-69 un match a senso unico.

"All’andata la nostra prestazione è stata negativa – sottolinea coach Luigi Garelli – e dispiace non poter essere al completo oggi, perché avremmo voluto mettere in campo tutto il nostro potenziale contro un’ottima squadra che meritatamente è prima. Purtroppo saremo ancora in emergenza e con questa situazione dovremo convivere anche nelle giornate successive. Stiamo monitorando giorno dopo giorno gli infortunati per capire quando potranno rientrare e fino a quel momento dovremo far valere la forza del gruppo come abbiamo sempre fatto fino ad ora, anche se la stanchezza si farà sentire viste le rotazioni ridotte". Su Legnano c’è poco da dire. La squadra ha mostrato di essere una macchina perfetta sin dalle prime giornate e ha tanti giocatori di qualità ed esperienza oltre alla miglior percentuale da tre punti del girone.

"La vittoria ottenuta a Capo d’Orlando, dove in precedenza aveva vinto solo Casale Monferrato, conferma la forza di un roster dove spicca Raivio, ma è tutto il gruppo ad essere di valore ed è stato bravo a trovare la giusta chimica in poco tempo, mostrando qualità e grande fisicità sin dalla prima giornata. In difesa e in attacco Legnano ha equilibrio e lo si è visto anche nella gara del PalaCattani. Le due sconfitte consecutive di qualche settimane fa sono arrivate infatti a causa di alcuni infortuni".

Luca Del Favero