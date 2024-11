Faenza in marcia per la pace, l’iniziativa dei ragazzi dell’Oriani

Quasi un migliaio di studenti in piazza per ribadire fermamente la pace. Nella giornata di ieri numerose classi dell’Istituto Oriani di Faenza hanno dato vita ad una manifestazione, una camminata in corteo che dalla sede di via Manzoni è giunta fino a piazza del Popolo, dove alla soglia di palazzo Manfredi la marea di circa 800 giovanissimi accompagnati dai loro professori e scortata dalle forze dell’ordine si è fermata. Alle porte del Municipio gli studenti hanno letto alcuni pensieri, con l’intento di manifestare un fermo ripudio ai conflitti, sancito anche dalla Costituzione Italiana. Anche il sindaco Massimo Isola è intervenuto con la fascia tricolore.