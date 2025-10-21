La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Ravenna
Cronaca 'Faenza in un bicchiere', in migliaia in piazza per un viaggio nel vino
21 ott 2025
ANTONIO VECA
Cronaca
'Faenza in un bicchiere', in migliaia in piazza per un viaggio nel vino

La manifestazione sabato sera è stata un successo: oltre 1.200 pacchetti venduti, molti di più i ticket staccati

Faenza alza il calice e fa centro: l’edizione 2025 di ’Faenza in un Bicchiere’ si è infatti chiusa con un bel trionfo di presenze. Sabato sera piazza del Popolo si è trasformata in una festosa cantina a cielo aperto, celebrando il meglio della cultura enoica del territorio romagnolo. Gli organizzatori parlano di oltre 1.200 pacchetti venduti e migliaia di ticket staccati, a conferma dell’amore del pubblico per il vino locale e per una manifestazione che si conferma un appuntamento fisso e attesissimo dell’autunno faentino.

Sotto i due loggiati della piazza centrale – anche se non si esclude un futuro spostamento della manifestazione nella più raccolta cornice della piazzetta della Molinella – 28 produttori del territorio hanno presentato le loro migliori etichette, offrendo al pubblico un autentico viaggio sensoriale.

Protagonista assoluto l’Albana, icona romagnola tra i bianchi, celebrato con un gazebo dedicato all’Albana Dei, con la selezione che ha coinvolto i partecipanti in una votazione ’popolare’ per decretare il preferito secondo il gusto dei tantissimi presenti.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale c’erano anche i ’Wine tour’ guidati gratuiti realizzati in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier (Ais) e poi la travolgente Jam Jazz, che ha animato il palco con numerosi musicisti e cantanti alternatisi per animare la serata nel cuore della piazza della città.

