’Faenza in un bicchiere’, in migliaia in piazza per un viaggio nel vino

Faenza alza il calice e fa centro: l’edizione 2025 di ’Faenza in un Bicchiere’ si è infatti chiusa con un bel trionfo di presenze. Sabato sera piazza del Popolo si è trasformata in una festosa cantina a cielo aperto, celebrando il meglio della cultura enoica del territorio romagnolo. Gli organizzatori parlano di oltre 1.200 pacchetti venduti e migliaia di ticket staccati, a conferma dell’amore del pubblico per il vino locale e per una manifestazione che si conferma un appuntamento fisso e attesissimo dell’autunno faentino.

Sotto i due loggiati della piazza centrale – anche se non si esclude un futuro spostamento della manifestazione nella più raccolta cornice della piazzetta della Molinella – 28 produttori del territorio hanno presentato le loro migliori etichette, offrendo al pubblico un autentico viaggio sensoriale.

Protagonista assoluto l’Albana, icona romagnola tra i bianchi, celebrato con un gazebo dedicato all’Albana Dei, con la selezione che ha coinvolto i partecipanti in una votazione ’popolare’ per decretare il preferito secondo il gusto dei tantissimi presenti.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale c’erano anche i ’Wine tour’ guidati gratuiti realizzati in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier (Ais) e poi la travolgente Jam Jazz, che ha animato il palco con numerosi musicisti e cantanti alternatisi per animare la serata nel cuore della piazza della città.