’Faenza in un bicchiere’. Un sabato per gli amanti del vino

Torna l’appuntamento con ’Faenza in un bicchiere’, manifestazione a firma del consorzio Faenza C’Entro che porta in piazza del Popolo i vini delle cantine del territorio. L’evento è in calendario sabato dalle 17.30 alle 23. Si tratta della seconda edizione della rassegna, la prima in completa autonomia, considerando che nel 2022 era associata ai Martedì d’Estate. Quest’anno invece ’Faenza in un bicchiere’ è in programma nella seconda parte di ottobre, rendendo anche possibile ai produttori portare alcuni dei primi prodotti dell’annata 2023. Sotto i portici della piazza sarà possibile scegliere fra cento etichette, dai sapori tipicamente appenninici del Centesimino a quelli che raccontano della pianura ravennate quali Famoso, Malbo Gentile e Longanesi. Al centro della piazza saranno presenti anche quattro punti ristoro, legati ad attività del centro storico e ad aziende agricole del territorio. Per chi vorrà degustare i calici con più tranquillità, accompagnandoli ai piatti proposti dalle realtà della ristorazione, saranno allestite in piazza del Popolo panche e sedie.

Quest’anno sono coinvolti in Faenza in un bicchiere ventuno produttori: Guido Baccarini da Tebano; Cantina Casadio, Terra e Sale, Vespignano e Villa Liverzano da Brisighella; Podere Torre Mazzolano da Solarolo; Lu.Va. da Modigliana; Costa Archi da Castel Bolognese; Tenuta La Viola da Bertinoro; Poderi Morini da Villanova di Forlì; Fattoria Zerbina e Cà di Sopra da Marzeno; Tenuta Nasano e Cantina Tibè da Riolo Terme; Tenuta Uccellina da Russi; Relais Mevigo da Casola Valsenio; Randi Vini da Fusignano, oltre ai faentini Zinzani, Trerè, Gallegati e all’associazione per la Torre di Oriolo. Per assaggiare i vini delle cantine presenti sarà necessario acquistare il kit di degustazione che comprende calice, taschina e cinque ticket, al costo di 10 euro (alcuni prodotti saranno comprensibilmente proposti al prezzo di due ticket), acquistabile direttamente presso la cassa situata al centro della piazza. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a sabato 4 novembre.

f.d.