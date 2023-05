Faenza, maxi incendio alla Caviro: fiamme, fumo ed esplosioni

Faenza (Ravenna), 8 maggio 2023 – Maxi incendio allo stabilimento del gruppo Caviro, grande cooperativa vitivinicola, in via Convertite 8 a Faenza. Fiamme e fumo alti diversi metri sono visibili da chilometri di distanza. Non risultano morti, né feriti.

Maxi-incendio alla Caviro di Faenza

Questa mattina intorno alle 12 sono arrivate una pioggia di segnalazioni ai vigili del fuoco che sono intervenuti con dieci squadre, con mezzi da Faenza, Lugo, Castel Bolognese e dalla centrale di Ravenna.

Sono interessati dalle fiamme 15 silos da 200 metri cubi di alcol.

Nella zona attorno allo stabilimento si sentono anche botti probabilmente causati dalle esplosioni dei silos. Oltre allo stabilimento Caviro, è stata evacuata anche la scuderia Alpha Tauri che si trova a pochi metri.

L'incendio allo stabilimento Caviro di via Convertite a Faenza in una foto aerea

Lo stabilimento

In via Convertite 8 sono presente gli impianti di Caviro Extra che si occupa della lavorazione dei sottoprodotti della vinificazione tra cui l’alcol etilico e questo rende ancora più pericoloso quanto accaduto. Accanto è presente la palazzina con gli uffici dei dirigenti.

Evacuazione

Per ragioni di sicurezza, si invitano i cittadini a portarsi ad almeno un chilometro dall'azienda Caviro. Le vie interessate all’evacuazione sono le seguenti: via Cantrigo, via Celletta, via Cerchia, via Convertite, via dal Prato, via Finali, via Malpighi, via Morgagni, via Murri, via Pacinotti, via Piero della Francesca, via Righi, via San Silvestro, via Spallanzani, via Ramazzini, via Valsalva.

Per le vie più lunghe o per maggiori dettagli, si può fare riferimento alla mappa:

La mappa della zona rossa per l'incendio alla Caviro

Un numero per l’emergenza incendio

Per informazioni o segnalazioni relative all’emergenza incendio, si può contattare subito lo 0546.691349. La raccomandazione è di allontanarsi dallo stabilimento se ci si trova nel raggio di almeno un chilometro.