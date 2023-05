Faenza, incendio alla Caviro: le notizie di oggi. Prefetto e sindaco in visita

Faenza (Ravenna), 9 maggio 2023 – Il prefetto Castrese De Rosa ha visitato stamattina lo stabilimento Caviro teatro dell’incendio nella giornata di lunedì. I vigili del fuoco sono ancora sul posto. De Rosa ha visitato l’azienda assieme al sindaco Massimo Isola e ha pubblicato poco dopo sui social una testimonianza.

La visita del prefetto Castrese de Rosa e del sindaco di Faenza Massimo Isola allo stabilimento Caviro

La visita, spiega De Rosa, è stata fatta “per renderci conto di persona di quanto avvenuto. Un incendio di enormi dimensioni che si è propagato da 15 serbatoi da 200 metri cubi contenenti alcol etilico. Nessun morto, nessun ferito grazie anche al piano di evacuazione subito scattato e all'interdizione dell'area circostante nel raggio di 1 km che abbiamo immediatamente disposto insieme ai colleghi delle forze dell'ordine, al Comandante Provinciale dei vigili del fuoco e alla polizia locale con me in quel momento a Faenza per un incontro con i sindaci per l'emergenza alluvione. Siamo passati così dell'acqua al fuoco”.

De Rosa ha poi spiegato l’impegno: “Uno spiegamento di uomini e mezzi imponente (fino a 80 unità e oltre 15 mezzi anche aeroportuali) per spegnere l'incendio ed evitare che le fiamme si propagassero ad altri 24 serbatoi da 10 mila mc. Impresa riuscita, incendio circoscritto e alle 20 i residenti sono potuti rientrare a casa e le imprese della zona riaprire stamattina. Sono tuttora in corso le attività per spegnere gli ultimi focolai. Ho voluto manifestare con il Sindaco ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine impegnate la mia gratitudine”.