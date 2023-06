Incidente a Faenza, in moto contro un’auto: Franco Di Maria muore a 45 anni

Ravenna, 1 giugno 2023 – Un incidente stradale, una moto e un auto entrate in collisione, una ragazza ferita e purtroppo anche un decesso. È successo tutto oggi pomeriggio poco prima delle 13.30 sulla Provinciale 302 tra Brisighella e Faenza.

Una moto stava procedendo sulla via Brisighellese con senso di marcia Brisighella-Faenza quando all’altezza di via Fornace, per cause in via di accertamento la Yamaha 600 è entrata in collisione con un’Alfa Romeo MiTo proveniente dalla direzione opposta.

A quanto si apprende l’utilitaria, condotta da una ragazza faentina classe 1990, che stava andando al lavoro, sarebbe stata intenta nella manovra di svolta quando il mezzo ha impattato violentemente contro la motocicletta che stava sopraggiungendo.

Uno schianto tremendo in seguito al quale il motociclista, Franco Di Maria, 45enne faentino, classe 1978, è stato sbalzato di qualche decina di metri oltre il guard rail laterale alla propria destra. La moto di grossa cilindrata, invece ha terminato la propria corsa circa dieci metri oltre il punto di impatto, nel fossato a sinistra del senso di marcia. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente si è precipitato il personale del 118 Romagna Soccorso con le autoambulanze e l’elicottero medicalizzato, i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, e la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina per regolare il traffico e per i rilevi di legge.

Le condizioni del motociclista sono apparse subito critiche, e nonostante i tentativi di rianimazione purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Anche la 33enne alla guida dell’Alfa Romeo è stata sottoposta alle cure dei sanitari, ed è stata quindi elitrasportata in codice di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. A causa del sinistro la Provinciale è stata chiusa per diverse ore e gli automobilisti sono stati indirizzati verso percorsi alternativi fino al pomeriggio inoltrato mentre gli agenti del comando di via Baliatico hanno proceduto ad effettuare i rilevi per chiarire la dinamica dell’incidente mortale.