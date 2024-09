Faenza, incidente in via degli Insorti. Grave un 47enne

Faenza (Ravenna), 7 settembre 2024 – Era al volante di un furgone Ford ‘Tournero’ e stava percorrendo via degli Insorti dalla circonvallazione verso il centro di Faenza.

Giunto nei pressi della scuola media ‘Europa’, per cause in corso di accertamento da parte del Nucleo Infortunistica del Comando della Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina, ha tamponato un'auto in sosta situata sulla destra che a sua volta, come in un effetto domino, ha poi colpito l'auto davanti, con quest’ultima che ne ha urtato una ulteriore.

L’incidente, verificatosi ieri sera era poco prima delle 20.30, ha visto protagonista un 47enne residente a Faenza. Sul posto è prontamente intervenuto il personale del 118 unitamente, per i rilievi di legge, ad una pattuglia della Polizia Locale dell'Unione faentina.

L’uomo è stato trasportato al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.