Faenza invasa dai rifiuti I camion dell’Esercito per liberare la città "Ora abbiamo gli uomini"

Sono oltre 30mila le tonnellate di materiali, le stesse prodotte in città in tutto il 2022, quelle che i faentini dopo l’alluvione hanno riversato sulle strade della città per iniziare a ripulire dal fango le proprie abitazioni. Questa operazione in molti casi, nelle vie più strette e maggiormente colpite si è sommata alle auto travolte dalle acque e dal fango che si è riversato dappertutto. Quello che ne è conseguito è stata una sorta di trappola nella quale non solo si sono chiusi all’interno delle strade i residenti ma hanno di fatto impedito le operazioni di pulizia portate avanti dalla protezione civile. Un fattore per nulla trascurabile che ha rallentato moltissimo gli interventi. Così se fino alla scorsa settimana gli le operazioni di pulizia delle aree colpite dall’alluvione erano fatti in base all’ordine delle richieste che raggiungevano i numeri messi a disposizione dal Comune e delle segnalazioni fatte direttamente all’info point allestito in piazza del Popolo al lato del gazebo del comando mobile dei vigili del fuoco, da lunedì l’amministrazione ha deciso un cambio di passo con la decisione di dividere la città in 16 zone che di volta in volta, in base agli interventi delle squadre delle colonne della Protezione civile volontaria arrivate da tutta Italia, vengono classificate ‘Zona Rosse’, quindi aperte solo ai residenti, così da rendere più semplice e veloce il lavoro.

Considerando il Lamone quale l’asse principale di intervento, nell’argine destro si è partiti dalla zona delimitata da via Cimatti con direzione Borgotto; nel lato argine sinistro si è partiti dal Borgotto e dalla zona opposta dell’Orto Bertoni. Camion gru dotati di ‘ragni’, grandi tir e bob-cat messi in campo dalla Protezione civile e dell’Esercito da lunedì notte hanno iniziato ad aggredire le cataste alte diversi metri di materiali così da poter liberare le strade. Dietro questi mezzi gli autospurghi che stanno aspirando il fango ancora liquido presente in strada, quello nei piani interrati e nei cortili. Dopo la giornata di lunedì dove i risultati della rimozione hanno fatto tentennare alcuni, la svolta è arrivata con un grande intervento di Hera nella notte tra martedì e mercoledì quando si sono liberate le traverse di via Lapi. L’immagine iconica è senz’altro quella di via Carboni, una strada che fino a martedì pomeriggio risultava essere invasa dai rifiuti, così tanti che due persone facevano fatica a camminare affiancate. Mercoledì mattina via Carboni risultava completamente sgombra; in via di risoluzione la situazione in via Orzolari dove il Reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito di Castel Maggiore, da due giorni è al lavoro.

Liberate quasi completamente dai rifiuti anche via Comerio, via Pani, via Mazzanti e a buon punto anche l’ultimo tratto di via Renaccio, lato Ponte Rosso. Anche via Lapi, se pur con un gran traffico di mezzi per lo spurgo è libera dai materiali. "Finalmente abbiamo il personale necessario per affrontare una sfida così grande", dice il sindaco Massimo Isola –. Martedì – spiega il cittadino che da giorni, vista la situazione drammatica, chiedeva a gran voce a tutti i livelli maggiori forze in campo – è stata una giornata particolarmente intensa di confronto con la Prefettura e la Regione, la vicepresidente Irene Priolo è stata per l’intero pomeriggio a Faenza. Siamo così riusciti a dare quel cambio di passo di cui avevamo bisogno. Già nella giornata di oggi (ieri per chi legge, ndr) sono arrivati nuovi reparti dell’Esercito, tecnici della protezione civile ed Hera ha rafforzato le proprie flotte; abbiamo sottoscritto una convenzione con aziende che si occupano di autospurghi, oltre 30 si aggiungono a quelli già presenti in città e con un’azienda di movimento terra che porta in città personale e una cinquantina di mezzi".