Faenza, la lenta risalita Dopo due settimane si lotta tra fango e polvere E sarà così per tanto tempo

Nessuno si sarebbe aspettato quello che è successo. E nessuno si sarebbe aspettato così tanto fango. Ancora quella notte, forse, tanti pensavano di poter salvare i vestiti, gli infissi, alcuni oggetti: eppure la melma ha imprigionato tutto e strapparle via qualcosa è un’impresa. A due settimane dal disastro, Faenza è un campo di battaglia. Lo è ancora, nonostante il grandissimo lavoro di alluvionati e volontari, e lo sarà a lungo. Lo si capisce anche solo dalla quantità di polvere in strada, che ricopre pure le aree non alluvionate.

Abbiamo fatto un giro tra i quartieri colpiti per vedere come procede la lenta risalita. Partiamo dal Borgo e dalla zona di via Cimatti, già allagata a inizio mese. Già in via Ugo Piazza, poco dopo il ponte delle Grazie, la strada è lastricata di terra e al passaggio dei camion si alzano nuvole di polvere. Ci sono cumuli di terra qua e là, ancora umida, mescolata a libri e pezzi di vetro. In via Pellico il ’giardino dei piccoli ’ è tuttora sommerso: emergono pneumatici e panchine bianche di fango secco. Lungo via Cimatti il panorama è desolante. In certe case si legge il segno dell’acqua, ben oltre i 2 metri. Tutto è incrostato di terra. Fuori da una casa, su una cancellata maculata di fango, un cartello dice: "Sono solo, ho bisogno d’aiuto!!! Grazie".

La scena è simile in via De Gasperi e anche in via Lesi, dove si cerca di lavare la strada incrostrata di terra. Ai lati della carreggiata sono abbandonate un paio di auto che sono state seppellite dall’acqua. La forza della corrente in certi punti ha inclinato le recinzioni delle case.

Spostiamoci dall’altra parte del fiume, in via Lapi. Il colpo d’occhio è un pugno allo stomaco. In questa zona così verde non c’è più un filo d’erba. In compenso ci sono montagne di fango, raschiato faticosamente via da case, cortili e strade. Nelle abitazioni si continua a lavorare senza sosta. Via Carboni è sconnessa, per quanto fango secco c’è a terra. In via Renaccio il marciapiede è sconnesso, con buchi tracciati nella terra. Il muretto che si trovava lungo la sponda del Lamone è sparito: il fiume lo aveva spaccato la sera del 16 maggio e ora i mattoni rimasti sono stati rimossi. Così come sono stati portati via molti rifiuti: i grossi cumuli di mobili in tutta la città ora sono più rari. A Faenza Uno in una parte del parcheggio c’è ancora una grossa pozzanghera. La puzza di marcio che invade buona parte della città qui è più forte, l’aria è irrespirabile. Rispetto ad altri quartieri residenziali, qui si inizia a intravedere un grosso problema del centro: i negozi. La vetrina del fotografo è sbaraccata, nel negozio di energia i muri sono coperti da schizzi di fango. Stessa musica in corso Saffi: qualche barbiere ha riaperto, molto altro no. Le vetrate del negozio di scarpe sono opache di fango, la strada è una fila di serrande abbassate. Due negozi di abbigliamento ci provano con gli sconti sulla merce alluvionata. In piazza del Popolo è stato posizionato il pupazzone di un panda (sporco di fango, ovviamente) con la targa ’Lamone panda ciccione’, per alleggerire l’atmosfera. Forse conta, perché tra le serrande dei negozi chiusi di corso Garibaldi l’umore è diverso, tra cartelli di ringraziamento, come la scritta sulla vetrina di Mondo ottica, tracciata col fango: "Grazie a tutti".

Arriviamo così a via Ponte Romano e poi al Borgotto, dove da giorni si lavora per ricostruire l’argine spaccato. Subito al di sotto, via Fratelli Bandiera è ancora coperta da parecchio fango, così come l’Orto Bertoni, dove i rifiuti sono spariti ma resta la terra secca. I segni dell’alluvione sono ovunque. Chissà quanto ci vorrà per cancellarli.

Sara Servadei