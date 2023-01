Faenza: la Nott de Bisò è tornata, e in piazza c’è il pienone

Non è mancato il classico rogo al centro della piazza

Faenza, 6 gennaio 2023 – Stand affollati dal tardo pomeriggio, telefoni in mano per immortalare i momenti cruciali della festa e tanta voglia di ritrovarsi.

Due anni di assenza della Nott de Bisò non hanno cancellato lo spirito con cui i faentini hanno affollato Piazza del Popolo alla vigilia dell’Epifania. A 59 anni dalla prima edizione della manifestazione, complice anche l’assenza dell’evento nel 2021 e l’edizione ‘da asporto’ svoltasi nel 2022, sono state nuovamente migliaia le persone che volontariamente hanno messo piede nella pubblica piazza per partecipare al ‘Capodanno del Palio’. Un successo prevedibile ma non così scontato visto l’aumento dei prezzi di proposte gastronomiche e gotti in ceramica stabilito anticipatamente dal comitato Palio per far fronte ai costi. Meritevole di attenzione anche il dato relativo al servizio di asporto, verosimilmente uno strascico della pandemia, che ha spinto qualcuno in più rispetto agli anni pre Covid a prenotare presso gli stand per poi consumare il pasto tra le mura domestiche. I più però hanno scelto la formula tradizionale, anche in virtù della nuova e ampliata area di consumazione sotto Palazzo Manfredi.

A fungere da tavolini varie botti di legno intorno alle quali si sono radunati ininterrottamente gruppetti di persone e molti bambini. Puntuale e piuttosto efficace nelle risposte, almeno fino alle 20, è stata la macchina organizzativa dei rioni, le cui decine di volontari hanno ben fatto fronte ai continui ordini. Grande inoltre è stato l’entusiasmo, alle 18,30 quando l’enorme Niballo vestito di bianco e di azzurro, dopo aver percorso via Severoli ha fatto ingresso in Piazza su un carro trainato da due grandi buoi ed è stato posizionato sotto la Torre Civica. Suggestiva è stata anche la passeggiata, tra due ali di folla, dell’autorevole reggente del Gruppo Municipale Marino Baldani il quale ha anticipato l’arrivo del corteo dei figuranti e del mastodontico fantoccio raffigurante Annibale. Poi col passare delle ore, sempre più persone si sono riversate nel centro città. E a mezzanotte dopo il tradizionale lancio dei palloncini gli occhi di tutti i presenti si sono rivolti verso Luca Innocenzi, cavaliere folignate del Borgo Durbecco e vincitore del Palio del Niballo 2022 che torcia alla mano ha appiccato il tanto atteso rogo. Con le fiamme benauguranti che hanno spazzato via le avversità dell’anno trascorso.