Faenza-Lavezzola, collegamenti con bus sostitutivi

In attesa della conclusione degli interventi di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria, danneggiata dalle inondazioni di maggio a Sant’Agata sul Santerno, i collegamenti fra Faenza e Lavezzola continueranno a essere garantiti con autobus sostitutivi. Verrà confermato l’attuale servizio sostitutivo con autobus anche per gli studenti delle superiori che si recano fuori dal territorio comunale. Per quanto riguarda l’andata, la partenza, la mattina, da Lavezzola avverrà alle 6.18 dal piazzale della stazione. A Conselice è invece prevista per le 6.29 dalla fermata del bus al civico 2 di via Bedeschi, all’angolo con via Roma. A San Patrizio partenza alle 6.33 dalla fermata bus in via Canalazzo, in zona cimitero. Nel pomeriggio, a Lavezzola partenza alle 14.55 da piazzale stazione, a Conselice partenza alle 15.06 (fermata bus via Bedeschi 2) e a San Patrizio: partenza alle 15.10 (zona cimitero via Canalazzo). Per quanto riguarda il ritorno, la mattina la partenza avverrà da Faenza alle 5.05 dalla stazione ferroviaria, mentre da Lugo alle 5.36 dalla stazione Fs. Il pomeriggio partenza da Faenza ore 13.40 (stazione Fs) e da Lugo alle 14.11 (stazione Fs). "Durante l’estate – osserva Raffaele Alberoni, assessore del Comune di Conselice ai Servizi educativi – si è lavorato alacremente per ripristinare tutti i plessi e renderli fruibili ai circa 1.000 studenti. Di pari passo si sono organizzati i servizi collegati come mensa e trasporto scolastico che riprenderanno nella loro piena funzionalità. Per ragioni di sicurezza, nella riunione con l’assessore regionale Corsini e i vertici di Rfi, si è deciso di non riaprire la tratta ferroviaria Lavezzola-Faenza nei pressi del ponte di Sant’Agata".

Lu.Sca.