Faenza, mezzi pubblici gratuiti fino al 30 giugno 2024

Faenza (Ravenna), 29 dicembre 2023 - Resterà gratuito fino al prossimo 30 giugno il trasporto pubblico locale nella zona urbana di Faenza. A deciderlo è stata la giunta della città manfreda, che ha prorogato la gratuità attualmente in vigore fino a dopodomani, ultimo giorno dell’anno. La proroga interessa tutte le linee urbane di Faenza (Linea 1, Linea 2, Linea 3, Linea 192) oltre che le navette elettriche Green - Go Bus (linee A e C), già gratuite.

Gli obiettivi con cui si è scelto di perseguire questa politica stanno nel continuare a incentivare mezzi di trasporto alternativi all’auto più sostenibili, unitamente alla volontà di offrire un servizio a chi non possiede più un mezzo di trasporto privato a causa degli eventi alluvionali che lo scorso maggio hanno flagellato la città.

Gli orari delle linee di trasporto pubblico possono essere consultati alla pagina Start Romagna e gli aggiornamenti sulla mobilità vengono costantemente pubblicati sul sito internet dell’Unione della Romagna Faentina o possono essere richiesti all’indirizzo mail: mobilita@romagnafaentina.it.

lu.sca.