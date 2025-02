Faenza Neoclassica, l’itinerario

Per la rassegna ‘Faenza neoclassica: itinerari tra arte e bellezza’, viaggio nell’arte e nella cultura neoclassica della città, alla scoperta del patrimonio artistico dell’epoca nei musei e istituti culturali faentini, si ricorda l’ultimo appuntamento in programma, quello di domenica 9 febbraio. Partenza da Palazzo Milzetti alle 15; un’ora più tardi ci si trasferirà in Pinacoteca dove, in occasione delle celebrazioni faentine di Giani, sono esposte alcune opere pittoriche. Alle 16.45 ci si sposterà nella Galleria comunale d’arte per visitare la mostra Omaggio a Felice Giani mentre l’itinerario si concluderà a Palazzo Laderchi alle 17.30. Nelle date e negli orari indicati sarà possibile usufruire di una visita guidata nei quattro siti dell’itinerario (Palazzo Milzetti, Pinacoteca Comunale, Galleria Comunale d’Arte, Palazzo Laderchi). La visita guidata è gratuita e senza obbligo di prenotazione; in Pinacoteca e a Palazzo Milzetti è previsto l’acquisto del biglietto. Informazioni al link: https://www.pinacotecafaenza.it/2025/01/faenza-neoclassica-itinerari-tra-arte-e-bellezza/