Faenza non dimentica. Ieri la Cerimonia del fango ll lungo corteo cittadino nelle zone più colpite

Un fiore di canna palustre in mano ed un ombrello nell’altra. Sono state circa mille coloro che hanno partecipato alla Cerimonia del fango. C’erano i laboratori teatrali, c’erano gli usuali frequentatori di luoghi pubblici come le scuole, la biblioteca, il campo da calcio, i rioni, e soprattutto c’erano numerosi residenti di vari quartieri di Faenza che un anno fa hanno vissuto sulla loro pelle le disastrose conseguenze dell’alluvione. Insieme a loro, nei sette cortei che hanno preso parte alla ‘Cerimonia’ ha sfilato il mondo culturale e dell’associazionismo tra cui i volontari che hanno sostenuto la popolazione nei mesi successivi all’evento.

Partite contemporaneamente alle 19 dal cimitero, da Piazza Ferniani, dal Borgo, da via Chiarini, da via Santa Maria dell’Angelo, dai Salesiani e dalla Biblioteca, e transitate nelle zone alluvionate, le sette parate sono giunte in Piazza del Popolo dove le persone inizialmente assiepate sotto ai portici per lo scrosciare incessante della pioggia hanno dato vita al "rito collettivo". Ogni gruppo coinvolto è stato chiamato a lasciare un segno per condividere simbolicamente la propria esperienza, ma anche per ritrovare nella compartecipazione nuove energie finalizzate ad esorcizzare quanto accaduto un anno fa. Al centro di Piazza del Popolo era stata allestita una scenografia, curata dall’architetto Andrea Montesi. Se un anno e un giorno fa l’agorà dove sorge il Municipio ospitava decine di mezzi di soccorso, e nei giorni successivi fu teatro dei ritrovi spontanei di migliaia di persone infangate dalla testa ai piedi, ieri grazie alla nutrita partecipazione, luogo e gesti hanno ‘teatralmente’ evocato la ferma volontà della comunità di risollevarsi. Tale era anche l’obiettivo degli organizzatori, la compagnia Menoventi fondata da Gianni Farina e Consuelo Battiston.

Così il sindaco Massimo Isola: "Orgogliosi, feriti, commossi e determinati. Oggi è la ricorrenza del primo anno dalla drammatica alluvione e Faenza ripensa a quello che è successo. È una giornata di lutto, di sofferenza e di ricordo. Allo stesso tempo, questi 12 mesi raccontano quanta strada abbiamo fatto. Faenza si è rialzata e ha riconquistato una parte importante della propria vita di comunità. Abbiamo molte sfide ancora da centrare. Troppe famiglie vivono ancora fuori dalle proprie abitazioni ed è ancora impossibile per i privati chiedere ristori per i beni mobili. La messa in sicurezza della città, attraverso i piani ai quali stiamo lavorando con tutti gli enti coinvolti, continua ad essere una priorità, la grande sfida per il nostro futuro. Un anno fa con l’alluvione abbiamo vissuto una grande sofferenza, ma abbiamo scoperto una grande compassione, fraternità e spirito di comunità". Così con un minuto di silenzio a mazzogiorno e attraverso l’arte nella prima serata, Faenza ha ricordato ed esorcizzato collettivamente quelle terribili e drammatiche ore di buio, di sirene, di elicotteri, e di fango vissute un anno fa.

Damiano Ventura