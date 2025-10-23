Faenza, nuove misure economiche in favore delle imprese colpite dalle alluvioni

L’amministrazione comunale di Faenza continua a sostenere il tessuto economico locale, colpito dalle alluvioni del maggio 2023 e del settembre 2024, approvando nuovi criteri per la concessione di contributi straordinari destinati alle imprese commerciali e artigianali.

La nota del Comune spiega: "Nello specifico è stato appena approvato un piano di contributi straordinario per un totale di 280mila euro, in parte costituito da donazioni ricevute dal Comune di Faenza, con l’intento di aiutare le imprese nella ripartenza o sostenere, anche solo parzialmente, le perdite subìte nel caso di cessata attività. Si tratta di un insieme di azioni che mirano ad accompagnare e sostenere la ripresa, da un lato incentivando nuove attività a Faenza, dall’altro sostenendo chi ha scelto di lavorare nelle aree colpite dalle alluvioni. Le azioni si sommano a quelle già messe in campo in passato, come lo sconto sull’occupazione del suolo pubblico, misura che il Comune ha mantenuto fin dall’introduzione successiva all’emergenza sanitaria da Covid. A questa si aggiungono la dotazione di 10mila euro per chi aveva subìto la terza alluvione e le agevolazioni per gli ambulanti sull’occupazione del suolo pubblico".

Continua la nota: "L’ultimo intervento introdotto si articola lungo tre direttrici principali, i cui criteri, modalità e termini sono stati definiti in altrettanti disciplinari approvati dalla Giunta. Un primo filone è dedicato al sostegno delle nuove imprese commerciali e artigianali che si attiveranno ex novo nell’intero territorio comunale nel corso del 2025. Il contributo, pari all’80% della TARI (Tassa sui Rifiuti) dovuta per l’anno 2025 e fino a un massimo di 2mila euro, è un incentivo a investire e a mantenere l’attività per almeno tre mesi, come già sperimentato lo scorso anno".

Un secondo provvedimento intende dare "un impulso all’economia, sostenendo le aziende coinvolte dagli eventi meteorologici che si sono attivate negli anni 2023 e 2024 in vie e piazze specificatamente alluvionate a maggio 2023". Anche in questo caso, il sostegno è commisurato all’80% della Tari 2025, fino a 2mila euro, a condizione che l’attività sia mantenuta alla data di presentazione della domanda.

Il terzo sostegno, continua la nota, "è destinato a risarcire parzialmente le perdite subìte dalle attività costrette a chiudere. Il Comune di Faenza, infatti, è tra le poche amministrazioni a prevedere un riconoscimento per gli imprenditori che erano iscritti al Registro delle Imprese a maggio 2023 e che, a causa dell’alluvione subìta nella sede a piano terra, hanno dovuto cessare l’attività nel 2023 o nel 2024. Per questa categoria, è previsto un contributo unico e forfettario di 2mila euro per impresa".

Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica tramite il portale Servizi a Cittadini e Imprese all’indirizzo https://vbg.provincia.ra.it/sportellopolifunzionale/index/B188/X2 a partire dal 27 ottobre e con termine ultimo fissato per il 27 dicembre 2025. L’erogazione del contributo straordinario avverrà in base al criterio cronologico di presentazione delle domande, fino al completo esaurimento delle risorse stanziate.