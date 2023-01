Faenza, perseguita e prende a botte la ex (anche su Tiktok): in carcere

I carabinieri controllano un uomo in una foto di repertorio

Faenza, 3 gennaio 2023 – Nella notte tra giovedì e venerdì scorso per ben cinque volte in poche ore è andato a casa della ex a Faenza a bussare, fuggendo puntualmente all’arrivo dei carabinieri. E in quel vorticoso nascondino, prima di riuscire a sfondare la porta e a picchiare la donna – una giovane connazionale –, per denigrarla si è inventato un altro escamotage decisamente al passo con i tempi: è entrato in un bar e da lì ha iniziato a fare una diretta sul social network TikTok. Non pago dei reati già accumulati (stalking aggravato, lesioni aggravate, violazione di domicilio aggravata), una volta arrestato dai militari dopo una colluttazione e portato in caserma, ha distrutto la cassetta per i collegamenti intranet mandando fuori uso il sistema (uguale a resistenza e danneggiamenti aggravati). Per il protagonista della nottata brava - un 32enne disoccupato e senza fissa dimora di origine marocchina -, al netto dell’udienza di ieri mattina, il gip Sabrina Bosi ha convalidato l’arresto e, come chiesto dal pm di turno Silvia Ziniti, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per il rischio di reiterazione del reato. Del resto il 32enne, difeso dall’avvocato Nicola Laghi ieri sostituito dal collega Guido Pirazzoli, secondo...