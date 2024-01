Faenza piange la scomparsa di Pier Antonio Rivola

È scomparso nella notte fra mercoledì e giovedì Pier Antonio Rivola, già assessore regionale e a lungo presidente della Fondazione Museo delle Ceramiche. Nato nel 1943 in quella che allora si chiamava ancora Riolo dei Bagni, Rivola si era avvicinato giovanissimo alla politica. Iscritto sin dalla giovane età alla Democrazia Cristiana, di cui era stato a lungo dirigente cittadino, dopo la laurea in Scienze politiche Rivola era stato consigliere comunale per varie legislature, dal 1975 all’85. Ai dieci anni sui banchi di Palazzo Manfredi ne seguirono altrettanti in quelli dell’assemblea regionale, in cui sedette dal 1985 al ‘95. A cavallo del millennio fu assessore regionale per due legislature, dal ‘95 al 2005, sotto le presidenze di Pier Luigi Bersani, Antonio La Forgia e Vasco Errani, prima come assessore a Scuola e università e successivamente quale incaricato a Lavori pubblici, casa e programmazione urbanistica. Pur impegnato in ruoli di primo piano in Regione – che in quegli anni, grazie alle riforme costituzionali, diventava l’ente di primo piano che è oggi – Rivola è sempre rimasto attivamente impegnato nella politica della sua città, in cui gli eredi della Dc diedero vita a una dei primi esperimenti italiani di governo insieme al Pds, anticipando di qualche tempo la nascita dell’Ulivo. Anni di grandi trasformazioni per la politica italiana, che avrebbero visto le Regioni e i Comuni trasformarsi in enti di rilevanza prima impensabile, con un presidente e un sindaco eletti direttamente dal popolo.

Nel 2005 Rivola lasciò la politica attiva per ricoprire l’incarico di presidente della Fondazione del Museo delle Ceramiche, che mantenne fino al 2016: la sua idea di Museo era quella di un ente che potesse ritagliarsi sempre maggiori spazi di indipendenza traendo fonti di ossigeno dal settore privato, facendo leva sui nomi di primo piano dell’industria emiliano-romagnola che erano arrivati a comporre le fila della Fondazione. Un progetto sul quale rimarrà complesso esprimere un giudizio, considerato quanto le crisi economiche attraversate in sequenza dall’Italia nell’ultimo decennio abbiano colpito il mondo della cultura e dei musei, rimasto necessariamente ancorato al settore pubblico. Proprio l’assemblea del Museo delle Ceramiche era coincisa con una delle sue ultime uscite pubbliche: "Lo avevo incontrato pochi giorni fa proprio lì, in un luogo che ha rappresentato il suo ambito di impegno a Faenza dopo gli incarichi nella giunta regionale – ricorda il sindaco Massimo Isola –. Un interesse, quello per la ceramica, diventato negli anni una vera e propria passione. Dotato di forte personalità e di innegabili doti tra le quali un approccio pragmatico e decisionista, Rivola ha segnato la vita politica faentina per oltre trent’anni, in particolare come leader della Dc faentina tra i più influenti, protagonista della stagione di confronto e scontro con l’allora Pci, insieme a personaggi del calibro di Veniero Lombardi, Pietro Baccarini e molti altri. La politica è sempre stata la sua passione. Anche lontano dai riflettori non ha mai mancato di interessarsi alle vicende amministrative di Faenza, sempre con quello spirito critico ma costruttivo che lo caratterizzava". Pier Antonio Rivola lascia la moglie Renata e i figli Roberto e Massimo. "A loro invio le mie più sentite condoglianze".

Anche la cooperativa di abitazione Coabi di Faenza piange Rviola, operativa ha perso il suo presidente" scrivono. "È stata una notizia inaspettata e che ci ha colpito moltissimo – commenta il direttore di Coabi, Riccardo Casamassima –. Pier Antonio era al suo secondo mandato come presidente della nostra cooperativa. Fin da subito qui al Coabi abbiamo imparato ad ammirarlo e rispettarlo per la sua grande esperienza professionale, la sua competenza, l’intelligenza e il rigore etico. Ma ciò che più ci mancherà è il suo lato umano. Era una persona generosa, che non si tirava indietro quando c’era bisogno da aiutare qualcuno". Nelle prossime ore saranno resi noti luogo e data delle esequie.

f.d.