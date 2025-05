Faenza, proseguono i lavori di Hera per la messa in sicurezza del sistema fognario

Proseguono i lavori di Hera per la messa in sicurezza del sistema fognario di Faenza. È stato presentato la scorsa settimana in Commissione consigliare a Faenza, lo stato di avanzamento del piano di interventi di Hera per contribuire alla messa in sicurezza della città dal rischio alluvioni, periodicamente condiviso e aggiornato in un Tavolo Tecnico specifico tra Hera e l’Amministrazione comunale. Il piano prevede la progettazione e realizzazione di importanti opere idrauliche per rendere le infrastrutture fognario-depurative più resilienti. Numerose opere sono state appena ultimate mentre saranno completati nelle prossime settimane ulteriori lavori volti ad alleggerire il bacino di via Lapi sfruttando l’antica canaletta di via Batticuccolo. Sono di imminente avvio i cantieri volti al ripristino e messa in sicurezza degli scarichi 27, 33 e 37 anch’essi assistiti da Ordinanze Commissariali e Pnrr. Questi interventi sono fondamentali per garantire il ripristino definitivo delle infrastrutture divelte dai precedenti eventi alluvionali. È infine in fase di completamento la progettazione esecutiva del nuovo collettore (by-pass) in zona Orto Bertoni, che consentirà di deviare al di fuori dell’abitato le portate di pioggia provenienti da bacini idraulici a monte. Hera ricorda che per segnalazione guasti, rotture, emergenze varie è sempre attivo il numero gratuito di pronto intervento 800 713 900.