Faenza, raccolta differenziata verso il ritorno alla normalità

Si avvicina il ritorno alla normalità per quanto concerne la raccolta differenziata. Tra due settimane, come comunicato da Hera, a Faenza saranno rimossi i 32 cassonetti di raccolta stradale, sistemati temporaneamente nelle zone più danneggiate dall’alluvione. Si tratta delle isole ecologiche situate in Borgo, in via Lesi, in via Lapi e nella zona Orto Bertoni. "E’ stato registrato - rileva Hera -, un forte aumento del fenomeno degli abbandoni, specialmente in prossimità dei cassonetti, che vengono presidiati con squadre per la raccolta del materiale fuori contenitore con frequenza giornaliera nel centro storico e ogni due giorni nella zona residenziale. Per questi motivi si rende necessario un rientro alla normalità, che implica la rimozione dei cassonetti temporanei e il ripristino della raccolta porta a porta". Sarà quindi possibile per gli utenti, ritirare i bidoncini per la raccolta porta a porta alla stazione ecologica di via Righi. Oltre un migliaio, come specificato dalla società multiservizi, gli utenti che hanno già provveduto a ritirare la dotazione necessaria.

Per far fronte alle esigenze post alluvione "saranno presenti sul territorio mezzi per la raccolta dei rifiuti alluvionati esposti in strada, che possono essere recuperati solo su appuntamento". Se tuttavia i rifiuti ingombranti saranno esposti liberamente, senza prendere appuntamento, "verranno considerati a tutti gli effetti abbandoni". Inoltre, per poter far fronte più celermente alle richieste, la raccolta dei rifiuti edili come ad esempio macerie, cartongesso, carta catramata e guaina bituminosa, sarà possibile ricorrere ad un apposito Qr Code, già attivato lo scorso 1 agosto. Scansionandolo si dovrà compilare un modulo online all’interno del quale, a seconda del materiale da ritirare, andranno inserite tutte le informazioni utili per agevolare la raccolta. Dopo la compilazione, Hera verificherà le singole richieste pervenute, pianificherà le operazioni e contatterà gli utenti, a cui verranno comunicati la data di ritiro e le modalità di esposizione del materiale da raccogliere. In caso di problematiche o dubbi gli utenti potranno contattare il Servizio Clienti al numero verde gratuito 800 999 500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.

"Ovviamente – specifica Hera –, si tratta di un servizio dedicato esclusivamente alle utenze che hanno subito danni a causa degli eventi metereologici. Hera e il Comune infatti si riserveranno di effettuare verifiche sulle richieste pervenute".