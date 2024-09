Faenza, riapertura della viabilità nella zona di via Cimatti

Faenza, 27 settembre 2024 – Alle 14 di oggi (venerdì), alla luce dello stato di avanzamento delle attività di pulizia da acqua e fango delle strade della zona del Borgo Durbecco interessata dalla recente inondazione, è stata riaperta al transito via Cimatti, con la presenza di un restringimento della carreggiata in prossimità della curva nei pressi del sottopasso della circonvallazione, dove si transita a senso unico alternato regolato da un semaforo. Riaperte al traffico anche via Ragazzini, via Massimo D'Azeglio, piazzale Golinelli e via Silvio Pellico. Contestualmente è stata riattivata la circolazione lungo il ponte Bailey.

Lunedì prossimo, 30 settembre, partiranno poi i lavori di sostituzione e potenziamento della rete fognaria da parte della ditta incaricata da Hera. A partire da questa data, per circa due mesi, sono previste sostanziali modifiche alla viabilità in via Ugo Piazza, via Cimatti, rotonda via Cimatti/Torretta/Silvio Pellico e ponte Bailey. Le modifiche alla viabilità si divideranno in diverse fasi in base all’andamento dei lavori. La prima fase dell’intervento interesserà lavori all’interno della rotatoria, lato fiume Lamone, tra le vie Ugo Piazza, Cimatti, Silvio Pellico, Torretta che inizieranno lunedì 30 settembre per una durata di due settimane (fino all'11 ottobre o comunque fino al termine dell’attività). Durante questo periodo sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: chiusura della viabilità sul ponte Bailey; divieto di transito in via Ugo Piazza, tranne per i residenti, frontisti e per i mezzi di soccorso ai quali sarà consentito il transito in entrambi i sensi di circolazione con accesso e uscita dalla rotonda.

Nella rotatoria tra le vie Torretta/Ugo Piazza/Cimatti/Silvio Pellico: divieto di transito tra l’immissione di via Torretta e via Cimatti in direzione Santa Lucia; i veicoli provenienti da via Silvio Pellico e via Cimatti potranno transitare in via Torretta ma non potranno percorrere la rotatoria nel lato del fiume Lamone. Per i soli veicoli in uscita da via Ugo Piazza (residenti, frontisti, mezzi di soccorso e pronto intervento) sarà consentito immettersi nella rotonda verso via Cimatti e circolare in modo contrario al senso di marcia fino all’immissione in via Silvio Pellico, concedendo la precedenza ai veicoli in marcia normale. Durante questa parte dei lavori la viabilità nei pressi dell’intervento sarà regolata dai movieri della ditta incaricata dei lavori. Per favorire la circolazione dei veicoli diretti o provenienti da via Ugo Piazza è stato temporaneamente eliminato il cordolo spartitraffico che si trova in corrispondenza dell’immissione tra la rotonda e via Ugo Piazza.