Faenza, rinnovato accordo fra Università e Comune

È stato rinnovato per sei anni l’accordo quadro fra l’Università di Bologna, la Fondazione Flaminia e il Comune di Faenza per la permanenza in città dei corsi di laurea dell’Alma Mater Studiorum. L’arrivo a Faenza dei corsi di laurea, in particolare di quello di Infermieristica, ormai un decennio fa, fu un evento cardine nella storia della città: il rinnovo dell’accordo era insomma dato per scontato. Le risorse economiche annuali complessivamente rese disponibili dal Comune prevedono un importo massimo di 305mila euro. L’offerta attuale, rende noto Palazzo Manfredi, potrà variare: l’istituto degli ex-Salesiani infatti "si presta ad accogliere eventuali ulteriori attività accademiche, oltre ad attività convegnistiche, servizi di accoglienza, amministrativi e logistici". Qualche accorgimento anche per quanto riguarda il Comitato di coordinamento, che ora prevede "la presenza aggiuntiva di tre componenti rappresentanti dei Corsi di Laurea presenti a Faenza, al fine di implementare il collegamento con il territorio rispetto all’originaria composizione". Gli ex-Salesiani non sono il solo baricentro della presenza dell’Università di Bologna in città: l’accordo precisa infatti che sono a disposizione degli studenti anche "le dotazioni sperimentali e scientifiche disponibili presso i locali di proprietà del Comune in via Einstein facenti parte del complesso immobiliare che costituisce la sede di Faenza del Tecnopolo di Ravenna".

f.d.