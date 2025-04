Faenza Rock, caccia ai talenti nel ricordo di padre Varotti

Si avvicina la 39ª edizione di Faenza Rock, la manifestazione canora dedicata ai giovani talenti del territorio, nata dall’iniziativa di Padre Albino Varotti. Quest’anno, l’evento propone un programma variegato, anticipando la speciale edizione del 2026 che sarà un omaggio al suo ideatore. Dal 24 aprile al 17 maggio, sono previste tre serate live, la presentazione in prima nazionale di due film e una masterclass. Sono già 25 gli artisti in gara con brani originali. Le iscrizioni restano aperte fino a domenica 27 aprile.

Il programma prenderà il via oggi, giovedì 24 aprile, al Cinema Italia con la proiezione in prima nazionale del film restaurato “Pink Floyd at Pompei”. La serata sarà introdotta da una masterclass di chitarra a cura di Cristian “Cicci” Bagnoli, in collaborazione con la Casa della Musica di Faenza. L’incontro si terrà dalle 18.30 alle 20.30, con un aperitivo iniziale. Per informazioni sulla masterclass: info@audiocoop.it.

Le esibizioni dal vivo inizieranno domenica 27 aprile, alle ore 18, al Caffè al Moro di Faenza (in Piazza Martiri della Libertà) all’interno dell’evento “Battiti al Moro“. Sul palco si esibiranno artisti emergenti come Alessandro Savioli, Picci & Nacci, Sofia Caputo, The Smash, Lorenzo Censurato e La Cein, tra gli altri.

Giovedì 15 maggio, il Cinema Sarti ospiterà la prima assoluta del film “One to One”, dedicato a John Lennon e Yoko Ono, accompagnata da una lezione rock sulla storia della celebre coppia artistica, a cura di Giordano Sangiorgi.

Le finali della 39ª edizione si svolgeranno venerdì 16 e sabato 17 maggio al Piccadilly Club di Faenza. Il 16 maggio si esibiranno Dead Chicken, Cassandra’s Lies, Bubba’s Brigada, Cesco, Leandro Pallozzi & I Vecchi Draghi, Sidstopia, Stefano Ferrioli, Steven in the Forest, Soundcheck, Altroego e Spicy Knots, EMT.

Il 17 maggio sarà la volta di Effigy, Samu, No Longer Player, Enea, Maddy, Ironoia, Nicola Boni, Wave e Morgana (altri nomi potrebbero aggiungersi).

Il vincitore avrà l’opportunità di partecipare al MEI 2025 – Meeting delle Etichette Indipendenti, in programma a Faenza dal 3 al 5 ottobre.

Le iscrizioni a Faenza Rock 2025 sono aperte fino a domenica 27 aprile. Per informazioni e iscrizioni: segreteria@materialimusicali.it. Gli organizzatori stanno già lavorando alla 40ª edizione, prevista per il 2026, che sarà dedicata alla figura di Padre Albino Varotti, sacerdote francescano, musicista e compositore che ha ideato la manifestazione, offrendo gratuitamente il suo insegnamento a numerose generazioni di faentini e contribuendo in modo significativo allo sviluppo della vivace scena musicale locale.