Faenza rock, iscrizioni al via

Si aprono le candidature per Faenza Rock 2024, il contest per giovani band e artisti pop e rock, che torna nella trentanovesima edizione e che vedrà salire sul palco del MEI il suo vincitore. Nata al Rione Verde nel 1986 insieme all‘Arci di Faenza, su idea di Giordano Sangiorgi con Danilo Pittola e Fabio Mongardi, è una manifestazione che ha laureato una nutritissima schiera di musicisti che poi si è affermata sul piano nazionale. "Ho come l’impressione – dice l’ideatore e organizzatore di Faenza Rock Giordano Sangiorgi – che le band emergenti vivano un post covid adesso: lo scorso anno si sono preparati e adesso hanno voglia di tornare sul palco". E infatti, sul sito si sono proposti già diversi giovani per la nuova edizione. Saranno tanti gli appuntamenti di questi mesi, che si concluderanno nella prima parte di settembre con le finali.

È pronta la nuova edizione della Maratona Letteraria, Musicale e Teatrale che si terrà giovedi alle 17:30, a un anno dalla tragica doppia alluvione che ha colpito Faenza, con letture e musiche di oltre 30 tra scrittori, autori, cantautori e videomaker. Tra i musicisti ci saranno Alvio Focaccia alla fisarmonica, il Coro dei Canterini Romagnoli, il cantautore Claudio Toschi, gli sperimentatori Aga e Michele Fontana, il cantautore Martino Chieffo e la cantautrice faentina Isabella, vincitrice, come giovane emergente, del premio dedicato a Lucio Dalla. Invece, il 17 e 18 maggio ci sarà la festa del Piccadilly Club, con una doppia serata che vedrà suonare dal vivo le band emergenti Chief Kids, Ancora da Nominare, giovani provenienti dal Timeless School Contest, organizzato da Giacomo Cascone, artisti prodotti da Clayc, che verrà premiato come giovane produttore emergente faentino e altri. Si proseguirà poi il 3 e 4 giugno con il minifestival Santa Balera al Rione, con Alluvionati del Liscio, Fratelli & Margherita ed Emisurela.

Si passerà poi al Club Monte Brullo il 5 giugno con l‘Omaggio a Lucio Dalla con la cantautrice Milena Mingotti, accompagnata da Marcello Romeo Successivamente, l‘incontro con il giornalista e scrittore Marino Bartoletti. Questi gli appuntamenti più vicini. Le candidature sono da mandare a: segreteria@materialimusicali.it indicando nome dell‘artista, nome della band, nome del responsabile, contatti, indirizzo completo con città, cellulare, biografia, foto, mp3 e/o un link per ascolto di un brano e avere come oggetto: Candidatura Faenza Rock 2024.

Caterina Penazzi