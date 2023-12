’Faenza Rock’ sold-out

Fratelli & Margherita hanno vinto l’edizione 2023 di ’Faenza Rock’. Ecco gli altri vincitori: The G5 Project hanno vinto il Premio della Critica, gli Apeyros il Premio del Pubblico, il duo Temperie quello per il miglior testo e voce, la cantante dei Dive to Die per la voce e il sedicenne faentino Edoardo Berti ha vinto come miglior batterista del concorso. Quella del 22 dicembre, spiegano dal Mei, è stata "una grande serata che dà una grande spinta alla creatività musicale giovanile per brani originali e inediti a Faenza".

In giuria sedeva il cantante faentino John Calzolari, tra i 60 finalisti selezionati per la nuova edizione di ’The Voice Senior’, che andrà in onda in Rai. Il Piccadilly di Faenza era affollatissimo: il pubblico ha potuto ascoltare stili e musiche molti diversi, proposti da band e cantautori, trapper e rapper e dj, il tutto curato di Materiali Musicali e Casa della Musica con il supporto del Comune di Faenza e della Regione Emilia Romagna (a coordinare il tutto Giordano Sangiorgi).

Le otto band iscritte erano The G5 Project, Fratelli & Margherita, Bubbas Brigada, Temperie, IN – Depth, Hidden Wolf, Apeyros e Dive to Die. Tutte hanno dimostrato una grandissima qualità di proposta musicale, spaziando come detto dal trap al crossover, dal country rock folk al new metal via via fino al prog rock, al rap e alla canzone d’autore. Si è esibita anche la cantautrice Giulia Vestri, che ha vinto in duo il ’Premio Pigro’ dedicato a Ivan Graziani.