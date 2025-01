Faenza-Russi da brividi

Si giocano domani, alle ore 14.30, le gare della quarta giornata di ritorno nel campionato di Eccellenza.

Reno-Osteria Grande. Con due vittorie consecutive in 4 giorni, la formazione di Sant’Alberto è uscita dalla zona calda della classifica e si è posizionata al 7° posto a quota 26 in condominio col Medicina. La sfida del ‘Nostini’ diventa di cruciale importanza per il futuro, perché si tratta di uno scontro diretto. Gli ospiti infatti – 2 punti racimolati nelle ultime 5 partite – non sono annunciati in grande spolvero, ma inseguono a quota 25. Fra i padroni di casa, in panchina mancherà mister Orecchia, squalificato per un turno. All’andata l’Osteria Grande vinse 1-0.

Gambettola-Sanpaimola. Con il ‘suicidio’ di Sant’Alberto e col successivo ko interno contro il Faenza, l’undici di San Patrizio si è rovinato la media, facendosi risucchiare ai margini della zona pericolo, ovvero a 2 lunghezze dalla zona playout. Il Gambettola invece, partito con qualche ambizione, è squadra di classifica con 30 punti e il 6° posto solitario, ed è reduce da 2 vittorie consecutive. All’andata il Gambettola vinse 3-1.

Massa Lombarda-Tropical Coriano. Al ‘Dini e Salvalai’ arriva la capolista e il match diventa di cartello. I riminesi, primi un po’ a sorpresa, vengono però dal pareggio di Pietracuta e dal successivo ko incassato fra le mura amiche nello scontro diretto col Mezzolara. Il 1° posto è ancora saldo con 3 punti di margine, ma il momento è da sfruttare. Tanto più che il Massa è reduce da 2 vittorie di fila e da 3 risultati utili consecutivi senza subire reti. Segnare alla miglior difesa del girone (solo 11 reti incassate), diventa un bello stimolo per le punte bianconere. All’andata finì 1-0 per il Tropical con rete di Anastasi, ora squalificato per un turno.

Pietracuta-Solarolo. Al ‘Bindi’, dove i padroni di casa, quarti della classe, sono imbattuti, il Solarolo – 2 punti nelle ultime 3 giornate – proverà a sovvertire il pronostico. Il Pietracuta dovrà rinunciare al difensore Matteoni, squalificato per un turno.

Faenza-Russi. Il match di cartello è un derby che diventa un mezzo spareggio, fra due squadre in piena zona playout. Stanno decisamente meglio i manfredi, terzultimi a quota 17 e appena usciti dalla zona retrocessione grazie ai 7 punti racimolati in 8 giorni, nelle ultime 3 giornate. Dall’altra parte, nonostante gli ultimi due consecutivi ko contro Gambettola e Vis Novafeltria, i falchetti – quartultimi a quota 19 – sono vivi e puntano risalire. Al ‘Neri’, mancheranno però mister Ferrario e Guidi, squalificati. All’andata finì 1-1.

Sugli altri campi: Cava Ronco-Sant’Agostino, Granamica-Sampierana, Mezzolara-Castenaso, Vis Novafeltria-Medicina.