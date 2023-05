‘Faenza si rimette in moto’ Un po’ di storia al Rione Verde

Un gruppo di appassionati cultori del motociclismo faentino, insieme all’Accademia Medioevale, ha programmato due manifestazioni che riproporranno, in forme e date diverse, storie ed eventi che nell’immediato secondo dopoguerra fecero di Faenza un punto di riferimento non solo in campo nazionale, ma anche internazionale.

Sabato alle 19.30, nella sede del Rione Verde in via Cavour 37 a Faenza, si terrà il convengo sul motociclismo a Faenza dagli anni Quaranta agli anni Ottanta: la moto nella ricostruzione postbellica, come fenomeno di aggregazione sociale, la passione per le corse, il circuito internazionale della Bocche dei Canali e il Gran Premio ‘Città delle Ceramiche’, i piloti faentini, le moto da strada e da corsa di questi nove anni.

Saranno inoltre in mostra rare motociclette d’epoca originali, nonché immagini degli eventi motociclistici e dei piloti faentini del periodo considerato. Seguirà buffet.

Sabato 16 e domenica 17 settembre, per tutto il giorno, rievocazione storica del Gran Premio delle Nazioni – la più importante corsa internazionale di velocità disputata quell’anno in Italia – che ebbe luogo sul velocissimo circuito delle Bocche dei Canali. Mostra di moto da corsa d’epoca e giro del vecchio tracciato su cui i più forti assi europei gareggiarono dal 1948 al 1956.

Per ulteriori informazioni si può consultate il sito www.1948faenzasirimetteinmoto.it.