Faenza: si trasferisce il Servizio di Continuità assistenziale

Ausl Romagna comunica che a far data dal prossimo sabato 18 Marzo 2023 il servizio di Continuità Assistenziale (Ex Guardia medica) di Faenza, trasferirà la propria attività nella nuova sede presso il P.O. “Ospedale degli Infermi” di Faenza, nell’ambulatorio n. 19 collocato al piano terra del blocco 10, con accesso dall’ingresso principale dell’Ospedale da Viale Stradone. Con la medesima decorrenza, cesserà di operare nell’ambulatorio sito in Via della Costituzione 2850, presso la Casa della Salute “La Filanda”.

Gli ambulatori della Continuità Assistenziale sono aperti ad accesso diretto sabato, domenica, prefestivi e festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Il Servizio, per le visite domiciliari, risponde al numero unico 800244244 dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8 e il sabato e la domenica, includendo anche i prefestivi, dalle 8 alle 8 del giorno successivo al festivo.