Faenza sommersa dall’acqua "Un canale di fango è entrato nelle nostre case" Persone salvate coi gommoni

L’acqua è arrivata lenta, inesorabile. Si è intrufolata nei garage di soppiatto nelle prime ore del mattino, sempre più rapidamente, pronta a reclamare strade, auto, scantinati, soggiorni, cucine, divani. Una vita intera a galleggio, una realtà allucinata. Ieri mattina un’ampia fetta del borgo a Faenza si è svegliata così: con i piedi nel fango. È la stessa marea marrone che ha travolto per prima via San Martino, dopo aver abbattuto un pezzo di argine del Marzeno e percorso chilometri di campi. E così tutta la zona tra le vie Cimatti, Pellico, D’Azeglio, Ragazzini e Pantoli si è ritrovata sotto metri d’acqua per ore, con i residenti confinati nei piani superiori delle abitazioni ad aspettare un gommone in cui salire arrampicati a un balcone o a una finestra. I più fortunati se ne vanno da casa col trolley, una vita intera schiacciata in una valigia messa insieme in fretta, con ciò che c’era. Altri non sono riusciti a portare con sé nemmeno le scarpe. "Erano le 4.30, forse 4.45, sono sceso di sotto in garage e ho visto che c’era un po’ d’acqua – racconta Mario Bertaccini, scalzo, appena sceso dal gommone dei vigili del fuoco –. Dopo un po’ ho cominciato a sentire un gran rumore, era tutta l’acqua che veniva e si infilava giù per il garage. Lì ho dei ripiani, ho cercato di mettere tutto in alto. Ma a un certo punto l’acqua mi arrivava al petto, ho avuto anche paura di rimetterci la pelle e sono tornato di sopra. In casa si è rovesciato tutto. C’erano le televisioni, il frigorifero... Tutto in terra". Bertaccini si è dovuto rifugiare al primo piano con la moglie: "Non ho neanche le scarpe, erano di sotto, così come il portafoglio con tutti i documenti, chissà dove sono finiti.

Era già successo che venisse un po’ d’acqua, ma così no, mai". "Ci siamo svegliati con un gran boato e l’acqua che veniva su dalle scale – raccontano Alba Lucatini ed Emily Cavina, portate in salvo da via Ragazzini –. Sono scappata di sopra, ma l’acqua è arrivata su anche lì. Ci siamo messi sul balcone a segnalare e a urlare. Per fortuna siamo vivi". Alba Lucatini inizia a elencare tutto quello che era la sua quotidianità e che ora è sotto al fango: "Il portafoglio, la macchina nuova ancora da pagare, i mobili, tre televisori".

I soccorritori ce la mettono tutta: sono arrivati perfino dalla Lombardia, oltre che dall’Emilia. Ci sono Protezione civile e vigili del fuoco. Certo, il lavoro è tanto e a metà mattina gli abitanti di via Silvio Pellico restano bloccati in casa, in attesa che arrivi un altro gommone. La strada sembra un canale, i residenti sono tutti affacciati al primo piano. Il morale è quello che è, ma tutti cercano di farsi forza. Qualcuno si stappa una birra e saluta i vicini, in un clima tra l’incredulità e la paura. Un bambino parla coi nonni alla finestra, bloccati in casa: "Non voglio andare via finché non siete usciti".

A metà mattina Martin Di Domenico si cala dalla finestra sulla tavola sup di un amico, insieme ai due fratellini, mentre i genitori aspettano i soccorsi: "Mi sono svegliato sulle 4.30 e mi sono accorto che la casa si stava riempiendo d’acqua. Ho iniziato a sgombrare che mi arrivava alla caviglia, alla fine non toccavo più". Maura Marchi, con due ciabatte diverse nei piedi, chiede aiuto per portare via il salvabile dal piano interrato della sua casa, dove c’è un ginocchio d’acqua. In poco tempo una ragazza e poi i vicini si danno da fare, passandosi gli oggetti l’un l’altro sulla scala che porta di sopra. "Alle 6 precise mi sono alzata e mi sono accorta che ero senza luce – racconta – e sono andata di sotto a vedere. Era ancora asciutto. Alle 7 ha iniziato a entrare l’acqua da un buchetto, era come una fontana. Ho messo una bacinella sotto, ma si è allagato tutto velocemente".

L’acqua tiene i residenti col fiato sospeso per tutta la mattina. Tanti rimangono increduli a guardare la strada che diventa canale, osservando piccoli dettagli, cercando segnali di ritirata dell’acqua. È una giornata che a Faenza nessuno dimenticherà.

Sara Servadei