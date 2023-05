Faenza, sul palco Bob Balera

Tanta musica dal vivo domani a Faenza. A partire dalle 18 alla Birreria di Faenza (via Granarolo) suonerà Bob Balera, preceduto dai cantautori Ruggero Ricci e Gloria Galassi. In questi giorni di solidarietà per l’alluvione a Faenza la Birreria con il Caffè del Viale intende sensibilizzare i cittadini attraverso una raccolta fondi per gli alluvionati della città.

Proseguono cosi le attività di sensibilizzazione, dopo ’Faenza, Tieni Botta!’ e ’Romagna Mia’ ora arriva anche Faenza Rock con gli artisti giovani emergenti. Le scorse settimane tante altre band emergenti si sono esibite tra Faenza e Forlì. Al termine del percorso sarà proclamato il vincitore speciale di Faenza Rock 2023, titolo recentemente vinto da Jam Republic e Caveja e, per la critica, da Milena Mingotti ed Emisurela.