Faenza, traffico in tilt Danni per 10 milioni ai ponti del territorio E scoppia la polemica

È nelle prime ore della mattinata e nel tardo pomeriggio che Faenza si trasforma in una città mediorientale, dove le auto incolonnate procedono lentissimamente fra nuvole di polvere sollevata dalle strade semidistrutte. Una situazione che avvolge la città da settimane, e che nonostante il lavoro delle idropulitrici azionate a ciclo continuo dai corpi di volontari non se ne andrà ancora per molti giorni. Circostanze aggravate dal fatto che il traffico tende a raggrupparsi in poche direttrici, complici le chiusure delle strade più provate dall’alluvione. L’impercorribilità del Ponte delle Grazie ha fatto sì che l’intero traffico automobilistico che dal Borgo si muove verso il centro sia ora concentrato su viale delle Ceramiche, arteria normalmente già gravata di flussi di veicoli importanti, cui nelle ultime settimane si è sommato pressoché l’intero traffico che normalmente si riversava in corso Europa. La chiusura di altre importanti direttrici – quali via Renaccio e via San Martino, entrambe in attesa che venga posizionato il guardrail a dividere la carreggiata dall’argine – ha contribuito a spostare da una parte all’altra dell’area urbana ulteriori quantità di veicoli. Altre criticità, benché più localizzate, sono causate dalla chiusura del ponte di via San Giovanni di Formellino e del ponte di via del Palazzo a Marzeno, ma anche dalla non percorribilità di strade quali via Fabbrerie, via Pianetta, via Dal Fiume e via Fossolo, tutte e quattro vittime di frane arginali (nelle prime due la Regione inizierà oggi gli interventi di ripristino). È facile immaginare che i danni alle strade e ai ponti faentini viaggino oltre i 10 milioni di euro, considerando che per la sola alluvione del 3 maggio l’ammontare delle ferite era già pari a 4 milioni e mezzo.

Sul tema il dibattito in consiglio comunale è stato acceso: "Mi domando – è intervenuto il consigliere di Italia Viva Alessio Grillini – come mai la mattina e il pomeriggio, nelle ore di picco del traffico, io non veda in strada il personale della municipale. Mi piacerebbe che in questa fase di emergenza fossero sul campo". Argomentazioni che hanno irritato non poco l’assessore Massimo Bosi, delegato a Municipale e Protezione civile: "Parole che nell’aula del consiglio comunale trovo insopportabili. All’interno del corpo di polizia locale c’è chi ha fatto due turni di lavoro senza mai fermarsi, per portare il proprio aiuto alla popolazione". Bosi ha poi letto la lettera con cui i vigili hanno chiesto al Comune di devolvere agli alluvionati tutte le ore di straordinario del loro corpo di polizia. Anche il sindaco Isola precedentemente aveva evidenziato l’impegno messo in campo dalla macchina comunale: "Voglio che si sappia che le evacuazioni messe in atto la notte fra il 16 e il 17 maggio, che hanno evitato che a Faenza si verificasse una strage, sono state organizzate nelle sale del Centro operativo comunale alla luce delle torce e dei cellulari, monitorando la situazione su fogli di carta, perché anche qui l’elettricità e i computer erano fuori uso".

Filippo Donati