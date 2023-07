Faenza, il vento abbatte ‘E galet de paciugh’, simbolo dell’alluvione

Faenza (Ravenna), 25 luglio 2023 – ‘E galet de paciugh’ davanti al Fontanone è stato abbattuto dalle fortissime raffiche di vento di ieri mattina. Ma subito è scattata la mobilitazione per rimettere in piedi l’opera di Alessandro Turoni, diventata un po’ il simbolo dell’alluvione. Ieri pomeriggio lo stesso artista si è messo subito al lavoro.

Il gallo in legno e materiali di recupero (pallet, legno, ferro) al posto della tradizionale caveja stringe un badile. Realizzato per la mostra collettiva ‘La Borda’ era diventato subito una figura famigliare, posto com’era al centro di una rotonda in un punto molto trafficato. E si discuteva già di renderlo permanente visto il successo che aveva riscosso.