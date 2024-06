Fagnani, Italia Viva: "Ora serve una costituente per una fase riformista e liberale"

Gli Stati Uniti d’Europa possono attendere: la performance elettorale della lista guidata da Italia Viva e +Europa anche a Ravenna non è andata oltre il 3,44 per cento dei voti, dato che in provincia è sceso al 3,16 per cento.

"Ma con Renzi candidato nel nord-est – osserva il presidente provinciale Roberto Fagnani – sarebbe andata meglio".

Segretario Fagnani, parla sul serio? Tolto il 2% fisiologico di chi vota radicale il renzismo sembra davvero crollato all’1%.

"In due anni abbiamo buttato via un importante capitale di consenso: il terzo polo era al 10%. Le divisioni ci hanno penalizzato. Più che un congresso di Italia Viva serve una fase costituente per una forza politica riformista e liberale. In Emilia Romagna non possiamo aspettare".

La temuta fuga degli elettori dem più moderati verso il centro non c’è stata.

"E’ avvenuto il contrario. Quello di Bonaccini era il profilo forse più apprezzato da molti dei nostri elettori".

La destra nel frattempo ha sfiorato lo ‘zero tituli’. Quell’ipotesi per voi ora è chiusa?

"Ho sempre pensato che la macchina della propaganda sull’alluvione non avrebbe fatto breccia fra i nostri concittadini. Sono molto più intelligenti di quanto qualcuno creda. Per quanto ci riguarda le alleanze si progetteranno a partire dall’attuale perimetro. Se il sindaco di RavennaMichele de Pascale fosse il candidato del centrosinistra alle regionali posso già dire che saremo al suo fianco. Io farò la mia parte, alle regionali o alle comunali: fare politica significa essere a disposizione".

A quel punto si riaprirebbe il tema dell’alleanza coi Cinque Stelle.

"Io non ho pregiudiziali. A Ravenna i 5 Stelle presentarono un programma ineccepibile, contro il quale non avemmo obiezioni. Dobbiamo smetterla di porre veti sulle persone che fanno politica dai territori solo perché a Roma ci sono leader politici incapaci di parlarsi. Il Partito democratico ha dimostrato di mantenere l’identità che ha sempre avuto in Romagna senza subire i venti romani. La proposta dem di superare il Jobs act ci crea un forte malcontento, non lo sto negando, ma a livello locale il rispetto reciproco non è mai venuto meno. A Lugo sul momento si è ipotizzato di prendere una strada diversa, poi abbiamo fatto la scelta che oggi riteniamo quella più giusta".

Discuterete con la new entry Area Liberale?

"Ci confronteremo con chi è vicino alle nostre sensibilità. Se qualcuno si lascia però ancora sedurre da tendenze populiste o sovraniste allora non fa per noi".

Filippo Donati