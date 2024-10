Fai e cittadini insieme per la Madonna del Pino

Tutti uniti per il santuario della Madonna del Pino di Cervia sul quale, ai danni riportati nel corso dell’alluvione di maggio 2023 si sono aggiunti quelli della tromba d’aria del luglio dello stesso anno. Si rendono dunque necessari interventi urgenti per farlo tornare ad essere agibile al pubblico. Un luogo di interesse non solo per i fedeli ma anche per gli amanti dei luoghi di interesse culturale e di valore storico. Per renderlo nuovamente agibile verrà proposta una raccolta fondi, dopo quelle grazie alle quali è stato raggiunto l’obiettivo per ristrutturare la chiesa del Suffragio e la porta del Duomo. Insomma, anche per la Madonna del Pino servirà il contributo della comunità. Per tenere i riflettori puntati e salvare la Madonna del Pino il Gruppo Fai di Cervia ha candidato come "Luogo del cuore 2024/25" proprio il santuario mentre è in corso di costituzione un comitato di sostegno, aperto a tutte le realtà sociali, economiche e associative del territorio, al quale si può aderire contattando il Gruppo Fai di Cervia, al numero 3384544222, che avrà il compito di gestire e coordinare la Campagna di raccolta dei voti. Fino a prima dell’evento del 13 luglio 2023 la chiesa veniva aperta al pubblico in occasione di eventi particolari e matrimoni data anche la difficile posizione in cui si trova, proprio a ridosso della strada Statale. Per questo, è atteso anche l’intervento per la costruzione della nuova strada che permetterà, una volta finita, sia di rendere più facilmente fruibile e accessibile la chiesa sia a metterla in sicurezza. Nel frattempo, occorrerà intervenire con i lavori di sistemazione dopo l’evento del 13 luglio prima di poterla riaprire al pubblico. La chiesa della Madonna del Pino si trova a circa 2 km dall’attuale città di Cervia, sulla Statale Adriatica in direzione Ravenna. Come dimostrano i tanti dipinti riguardanti la Vergine, proprio a lei è dedicato il Santuario che, secondo la leggenda, doveva proteggere la città dai rovinosi eventi sismici che già dal ‘400 avevano provocato conseguenze disastrose. II Santuario risale al 1445, quando il Carmelitano Girolamo Lambertini, allettato dal luogo solitario e boscoso, costruì un’edicola in muratura per accogliere una piccola immagine della Vergine misteriosamente apparsa, secondo la leggenda, sul tronco di un pino. Qualche anno dopo, la modesta Cappella doveva divenire una vera e propria Chiesa, consacrata nel 1498. Un luogo di grande suggestione emotiva, profondamente legato alla storia della città di Cervia.

Ilaria Bedeschi