Fai: "Tutelare il nido di tartarughe marine"

Dovranno essere garantite tutte le condizioni di tutela per permettere che la schiusa delle uova, prevista per fine agosto, avvenga in tranquillità, limitando - e impedendo se necessario - ogni attività umana. È quanto ha auspicato il Fai (gruppo di Cervia e delegazione di Ravenna) circa il nido di tartaruga Caretta-Caretta con 91 uova dentro trovato nei giorni scorsi sulla spiaggia di Milano Marittima, nel litorale ravennate.

"Si tratta di una bellissima notizia che giunge inaspettata alle porte di quella che si annuncia come una una delle estati più difficili per la nostra costa", prosegue il Fai.

"È infatti il primo caso documentato di deposizione di uova di tartaruga sulle coste romagnole di cui si abbia notizia: un evento di portata storica" per il quale "ringraziamo Capitaneria di Porto di Cervia, amministrazione comunale, il Cestha e l’associazione Turtles of the Adriatic Organization Aps (Tao), Centro autorizzato a manipolare uova di tartaruga marina al fine della loro protezione". La zona in questione "è un tratto di costa particolarmente significativo: ovvero la spiaggia antistante la ex colonia Varese, ultima vestigia del complesso di dune che non molti anni fa era caratteristico dei nostri litorali. Un’area le cui ridotte dimensioni e la sua contiguità con aree fortemente urbanizzate determinano una elevatissima pressione antropica", ha concluso il Fai.