Falciato da un’auto. Ciclista investito all’alba sulla Ravegnana. È in gravi condizioni

Erano le sei del mattino, le strade ancora buie e l’illuminazione pubblica, in quel tratto della statale Ravegnana, inesistente.

È così che l’automobilista si è trovato d’un tratto di fronte ad un ciclista che nell’oscurità pedalava senza dispositivi luminosi lungo la Ravegnana, in località Ghibullo, all’altezza della svolta per Gambellara. Non c’è stato niente da fare, l’auto, una Citroen guidata da una ragazza ravennate di 27 anni, ha investito violentemente il ciclista, un 34enne ravennate. L’urto è stato tremendo, il ciclista è stato sbalzato dalla bicicletta ed è finito sul parabrezza dell’auto, incrinandolo, per poi piombare sull’asfalto, mentre la bicicletta veniva catapultata nel campo a fianco.

Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 dell’Ausl Romagna e gli agenti della polizia locale, incaricati dei rilievi di rito. Poi è arrivato anche l’elicottero del 118 che ha stabilizzato il ferito, apparso subito in gravi condizioni, per poi trasportarlo velocemente all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dov’è ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione. Gli agenti della polizia locale hanno provveduto all’accertamento del tasso alcolemico della conducente della Citroen, per vedere se si fosse messa alla guida dopo aver bevuto più del consentito, ma l’esito della prova dell’etilometro è stato negativo. Sicuramente il buio che avvolgeva la strada a quell’ora, e la mancanza di illuminazione pubblica e della bicicletta, hanno influito su questo dramma.

L’incidente ricorda quello avvenuto all’inizio del luglio scorso, sempre alla mattina presto, che però ebbe un tragico epilogo: lungo la buia e pericolosa via Trieste, quando un gruppo di tre ciclisti è stato urtato da un furgone che viaggiava nella medesima direzione. Tutti sono carambolati sull’asfalto, ma uno di loro ha perso conoscenza ed è morto durante il trasporto in ospedale, Paolo Samorì. Gli amici avevano trascorso una serata insieme e avevano assistito a un concerto.