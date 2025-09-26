Fallimento Ravenna Hospitality Srl. Tre condanne e un’assoluzione. Otto anni all’immobiliarista Musca

Il principale degli imputati, l’immobiliarista 75enne Giuseppe Musca, è stato condannato a otto anni di reclusione. La moglie, la 57enne Susi Ghiselli, a tre anni. Il figlio del primo, l’imprenditore 49enne Nicola Musca, pur incassando un’assoluzione per una delle contestazioni, è stato condannato sempre a tre anni. Infine l’ultimo imputato a giudizio, il 56enne Davide Alicata, è stato assolto "perché il fatto non costituisce reato". La stessa difesa aveva sostenuto che fosse estraneo alla vicenda.

Si è chiuso così nel tardo pomeriggio di ieri davanti al collegio penale il processo per le vicende patrimoniali legate al fallimento del novembre 2017 di una società, la Ravenna Hospitality srl, legata alla promozione del Grand Hotel Mattei. Per i tre condannati, difesi rispettivamente dagli avvocati Domenico Di Terlizzi, Filippo Furno (che tutelava anche l’imputato assolto) e Giorgio Guerra, è scontato il ricorso in appello non appena entro 90 giorni verranno depositate le motivazioni. Nel procedimento compariva inizialmente anche il nome di un quinto indagato con una posizione più defilata - il 49enne ex consigliere comunale di centrodestra Gianluca Palazzetti (era difeso dall’avvocato Carlo Benini) - il quale a suo tempo aveva scelto altra strada processuale conclusasi con una messa alla prova.

Secondo quanto contestato nel capo di imputazione, la procura (in udienza c’era il pm Raffaele Belvederi) ha inquadrato Musca quale amministratore unico della Ravenna Hospitality srl (incorporata nell’agosto 2015 nella Rotondo srl) per il periodo compreso tra aprile e settembre 2013: ovvero il momento nel quale l’azienda alberghiera era stata ceduta a favore del Gruppo Gestione Immobili tramite la Italventure Sa, la società anonima svizzera considerata dall’accusa la cassaforte della famiglia Musca.

Assieme al 75enne, era stato tirato in ballo anche Alicata (poi assolto) in qualità di amministratore unico del Gruppo dal maggio 2013 al febbraio 2017, periodo nel quale la società aveva acquistato l’azienda alberghiera riuscendo a compensare oltre 300 mila euro. In buona sostanza secondo la procura, grazie alla sottoscrizione dell’atto di cessione del ramo d’azienda datato 19 giugno 2013, si sarebbe verificata la distrazione di una cospicua somma di danaro. Nel dettaglio l’asset era stato ceduto a 371 mila euro senza contabilizzare riscontri attivi per 720 mila euro e senza valutare - prosegue l’accusa - l’avviamento con valore di quasi 400 mila euro.

E si giunge così alla compensazione degli oltre 300 mila euro grazie a un credito che il 75enne avrebbe artificiosamente generato ai danni di una srl in fallimento, Arca. Il figlio di Musca è staro tirato in ballo quale consigliere di Ravenna Hospitality dal gennaio all’aprile 2013; e come amministratore unico e di fatto tra l’aprile 2013 e l’agosto 2015: anche a lui sono state contestate manovre finanziare improprie. Da ultimo per quanto riguarda Ghiselli, la procura l’ha tirata in ballo per via del ruolo avuto da novembre 2010 al marzo 2013: amministratrice unica della srl Villa Glorie.

L’immobiliarista Musca si trova tutt’ora a casa in detenzione domiciliare per una pregressa condanna passata in giudicato.

Andrea Colombari