"Falsa ingiunzione". Avvocatessa a processo

E’ accusata di avere falsificato un’attestazione di notifica dell’ufficiale giudiziario di Ravenna in realtà mai partita. Per questo motivo un’avvocatessa ultra-quarantenne di Forlì è stata citata a giudizio dal pm Lucrezia Ciriello per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Processo al via a metà marzo prossimo davanti al giudice monocratico. Parte offesa sarà Daniele Ferlini, il funzionario dirigente Unep (uffici notificazioni, esecuzioni e protesti) del tribunale ravennate dalla cui denuncia erano scattate le indagini. Mentre l’imputata sarà difesa dalla collega Carolina Rubini del Foro di Ravenna.

Secondo quanto delineato dalla procura ravennate, la vicenda è maturata nel giugno 2021 quando l’avvocatessa forlivese era stata incaricata a provvedere alle notifiche relative a un decreto per ingiunzione di pagamento emesso il 16 febbraio di quell’anno nell’ambito di una procedura in danno di una srl di Cervia e depositato alla sezione civile del tribunale di Ravenna. Ed è in quel contesto che la legale forlivese - prosegue l’accusa - avrebbe "falsamente formato la relata di notifica" con cui si dava atto dell’adempimento "per tramite dell’Unep di Ravenna".

Nel dettaglio l’imputata avrebbe fatto pervenire la falsa attestazione il 22 e 29 marzo di quell’anno, sia a tre persone che alla sede cervese della srl. In tutti i casi, figurava il nome di ufficiali giudiziari che in realtà non avevano mai avuto per le mani quell’atto in quanto non risultava essere mai stato depositato all’Unep ravennate.

La singolare vicenda giudiziaria era venuta a galla quando a metà dicembre 2021 il dirigente Unep aveva capito che qualcosa non tornava: e così, dopo avere chiesto delucidazioni ad avvocati coinvolti a vario titolo nella vicenda, si era rivolto alla procura per esporre i fatti attraverso una dettagliata denuncia-querela. In particolare il primo campanellino era trillato quando il 7 dicembre una collega dell’Unep lo aveva contattato in merito ad alcune spiegazioni chieste da un avvocato del Foro di Modena su una relata di notifica arrivata a un suo assistito. Un paio di giorni dopo il medesimo legale modenese aveva chiesto ulteriori delucidazioni su altre relate di notifica inviandone la foto tramite Whatsapp. E dalle immagini, il dirigente Unep aveva subito realizzato che gli atti non erano stati redatti dalla due colleghe indicate. Per scrupolo, aveva consultato tutti i registri cronologici dell’Unep: il documento non era mai stato registrato e dunque non era mai giunto per essere notificato. Una enorme stranezza che ruotava attorno a un vantato credito di quasi 74 mila euro. E che ha finito per restituire un processo davvero particolare.

