False comunicazioni di rimborsi per rubare credenziali bancarie

L’Agenzia delle Entrate ha lanciato un avviso per informare che è in corso di diffusione l’ennesima campagna di phishing che sfrutta il tema dei rimborsi fiscali e i loghi dell’Agenzia per carpire le credenziali bancarie delle potenziali vittime.

Come avvenuto già in altre circostanze simili, i truffatori utilizzano il pretesto di un falso rimborso dell’Agenzia delle Entrate in favore della vittima, per invogliare quest’ultima ad inserire i propri dati personali o, come in questo specifico caso, le credenziali del proprio istituto di credito bancario.

Ulteriori dettagli e informazioni sono disponibili anche sul sito di Confartigianato della provincia di Ravenna: www.confartigianato.ra.it.