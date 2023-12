"False esenzioni Covid". Indagati 7 medici e 29 pazienti. Inchiesta nata da dottore novax

Questa volta a inguaiare medici e pazienti, non sono state vaccinazioni inquadrate come fasulle. Qui si sale molto più a monte: si arriva cioè alle motivazioni con le quali era possibile farsi esentare dai vaccini contro il covid19. Allergie, mutazioni genetiche, rischi specifici: e niente dosi. Un’indagine che in chiusura ha portato alla notifica di 36 avvisi. I destinatari sono 7 medici (due di Ravenna, uno di Cotignola, uno di Grosseto, uno di Napoli, uno di Rieti e uno di Verona). E 29 pazienti, perlopiù della nostra provincia. Ma in alcuni casi, anche di quelle di Ferrara, Forlì-Cesena e Bologna.

Il principale degli accusati si chiama Luca Graziani, ha 66 anni ed è medico di base con ambulatori a Ravenna e Mezzano: stimatissimo dai suoi pazienti, non ha mai fatto mistero delle sue posizioni no vax esprimendo molte riserve sulle mascherine. Nei giorni caldi della pandemia, c’è chi lo ricorda in piazza a manifestare. Nella sua opera di esenzione certificata, la procura ha rilevato da subito un’anomalia: lui non era vaccinatore. Le verifiche - coordinate dal pm Angela Scorza - hanno portato a constatare che lui stesso era stata escluso dal vaccino. La data è quella del 31 marzo 2022: e il certificato gli era stata rilasciato da un collega di Cotignola, sempre medico di base, grazie a un altro collega residente a Napoli: quest’ultimo aveva attestato - falsamente secondo gli inquirente - l’esistenza di un rischio trombotico legato alla mutazione di un gene.

E quella delle mutazioni, almeno secondo il canovaccio della procura, ha rappresentato la scusa più usata. Si giunge qui a un’altra figura chiave dell’inchiesta: un virologo residente a Grosseto. Il paziente si rivolgeva a lui e otteneva un motivo di esenzione considerato falsa: perlopiù per via di mutazioni di geni che si manifestavano in rischio trombofilia. Poi arrivava Graziani che rilasciava il certificato di esenzione. Così ad esempio era accaduto il 15 ottobre 2021. In quel caso era stata falsamente attestata - prosegue l’accusa - pure l’incompatibilità con uno dei componenti del vaccino. Il 28 settembre 2021 - il caso più datato tra quelli contestati - il virologo aveva attestato una sfilza di controindicazioni al vaccino: allergie alimentari, sindrome metabolica, ipertensione arteriosa e iperglicemia. Tutto a causa della mutazione di un gene: uguale a rischio trombo-embolico e, come da certificazione del Graziani, niente vaccino. C’è stato pure chi si era rivolto al 66enne per i figli minorenni: era accaduto tra il 27 e il 29 dicembre 2021. E oltre al virologo, era entrato in campo un angiologo di Verona: ne era venuto fuori un alto rischio trombofilo oltre a quello per emmoragie cerebrali e problemi epilettici sempre a causa della mutazione di un gene.

A suo tempo la direttrice del dipartimento di Sanità Pubblica sentita in procura in qualità di persona informata sui fatti, aveva spiegato che proprio perché non era medico vaccinatore, il Graziani, sulla base delle circolari ministeriali a suo avviso non avrebbe potuto rilasciare certificazioni di esenzione. E invece eccone alcune decine registrate sull’apposito sistema informatico e raggruppabili in tre grandi categorie. La più numerosa (24) riguardava una manifestazione di sindrome trombotica in seguito a prima vaccinazione con Vaxzevria (cioè AstraZeneca). Un secondo gruppo (9 pazienti) era stato indicato quale ipersensibile al principio attivo. Da ultimo per una sola paziente era stata indicata la condizione di esenzione per gravidanza: per la quale però il vaccino viene consigliato.

